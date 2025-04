VfR Aalen: "Wir haben verdient zwei Gegentore bekommen"

Guter Beginn bleibt unbelohnt

Benjamin Kindsvater brachte Aalen in der 7. Minute früh in Führung, Sasa Maksimovic erhöhte per Foulelfmeter in der 43. Minute. Trainer Petar Kosturkov zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der ersten Hälfte: „Wir haben sehr gut in der ersten Halbzeit gespielt, sehr dominant. 2:0 geführt und auch drei, vier sehr gute andere Chancen gehabt.“

Kosturkov: "Wir wollten weiter so spielen"

In der Pause hatte sich der VfR Aalen viel vorgenommen, um die Partie souverän zu Ende zu bringen. Petar Kosturkov erklärte: „Nach der Halbzeitpause wollten weiter so spielen.“ Ziel war es, an die dominante Leistung der ersten 45 Minuten anzuknüpfen. Doch dieses Vorhaben scheiterte in der Umsetzung deutlich.

Hollenbach nutzt Aalener Nachlässigkeit

Statt den Vorsprung auszubauen oder sicher zu verteidigen, verlor Aalen die Kontrolle über das Spiel. Der FSV Hollenbach nutzte die Schwächen konsequent aus. Niklas Dörr verkürzte bereits in der 50. Minute auf 1:2. 20 Minuten später traf Luke Knapp zum 2:2-Ausgleich. Kosturkov kritisierte die fehlende Konsequenz: „Dann haben wir verdient auch zwei Gegentore bekommen.“

Verlorene Aggressivität in der zweiten Halbzeit

Der Trainer des VfR Aalen sprach Klartext über die zweite Halbzeit: „Wir werden nicht aufgeben.“ Kosturkov bemängelte, dass seine Mannschaft „zu wenig Aggressivität nach vorne“ zeigte und dadurch Hollenbach immer stärker werden ließ.

Reaktion kommt zu spät

In der Schlussphase versuchte der VfR Aalen noch einmal, die Partie zu seinen Gunsten zu entscheiden. Allerdings reichte es nicht mehr für ein drittes Tor. Petar Kosturkov stellte ernüchtert fest: „Nachher war am Ende Reaktion da, es war zu spät.“ Trotz später Bemühungen blieb es beim aus Aalener Sicht enttäuschenden 2:2.

Blick auf das nächste Spiel: Heimspiel gegen Balingen

Der VfR Aalen hat nur wenig Zeit zur Aufarbeitung des unnötigen Punktverlustes. Bereits am Freitagabend, den 2. Mai, empfängt die Mannschaft die TSG Balingen. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Die Gäste stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und spielen eine starke Runde. Aalen erwartet ein echtes Spitzenspiel, in dem eine Steigerung über die gesamten 90 Minuten nötig sein wird.

Fazit: Enttäuschender Punktverlust trotz gutem Beginn

Nach einer überzeugenden ersten Halbzeit hat der VfR Aalen beim FSV Hollenbach zwei sicher geglaubte Punkte liegen gelassen. Trainer Petar Kosturkov zeigte sich unzufrieden mit der Leistung nach der Pause und machte die fehlende Aggressivität als Hauptursache für das Remis aus. Gegen die TSG Balingen muss der VfR Aalen wieder über die gesamte Spielzeit konzentriert und zielstrebig agieren.