VfR Aalen: "Wir haben uns das Spiel selber schwer gemacht"

Effizienter Start bringt schnelle Führung

Die Anfangsphase der Aalener war geprägt von Effizienz. Bereits in der 16. Minute brachte Jascha Döringer die Hausherren mit 1:0 in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Sasa Maksimovic auf 2:0. Es war die perfekte Antwort auf die Warnung von Petar Kosturkov, der im Vorfeld betont hatte, dass Oberachern ein „gefährlicher und gut strukturierter Gegner“ sei. Der Trainer erinnerte dabei auch an das 0:2 aus der Vorrunde: „Das war eines unserer schlechtesten Spiele auswärts in der Vorrunde, wo wir auch verdient verloren haben.“

Oberachern schwächt sich selbst

Die Partie schien nach der schnellen Führung unter Kontrolle, bis der SV Oberachern zu Beginn der zweiten Hälfte durch eine Tätlichkeit von Mehmet Güzelcoban auf zehn Mann dezimiert wurde. Der Platzverweis in der 47. Minute hätte Aalen eigentlich in die Karten spielen müssen. Doch stattdessen geriet die Kontrolle ins Wanken. „Mit einem Mann mehr haben wir viel Ballbesitz, aber waren unerklärlich nicht zielstrebig genug“, bemängelte Kosturkov das Auftreten seiner Elf in Überzahl.

Anschlusstreffer bringt Aalen ins Wanken

Der SV Oberachern zeigte Moral und verkürzte in der 53. Minute durch Maximilian Weiß auf 1:2. Ausgerechnet in dieser Phase, in der Aalen eigentlich das Spiel hätte entscheiden müssen, zeigte sich der Gegner wach und entschlossen. Kosturkov analysierte deutlich: „Dann kriegen wir das 2:1 mit der ersten Möglichkeit. Beim zweiten Ball waren wir nicht richtig da und haben uns das Spiel selber schwer gemacht.“

Fofanah sorgt für die Entscheidung

Es dauerte bis zur 78. Minute, ehe der eingewechselte Mussa Fofanah den Deckel auf die Partie setzte. Mit dem Treffer zum 3:1 entschied der Offensivmann das Spiel zugunsten der Aalener. Doch auch dieser Moment änderte nichts an der kritischen Einschätzung des Trainers: „In solchen Spielen müssen wir gleich das 3:0 oder 4:0 machen, so wie gegen Fellbach. Obwohl wir heute ein ganz anderes Kaliber hatten.“

Platzverweis von Campagna trübt den Gesamteindruck

Die Schlussphase bot noch einen unschönen Höhepunkt: In der 86. Minute sah Luigi Campagna nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte und sorgte so für zahlenmäßigen Ausgleich auf dem Feld. Petar Kosturkov kritisierte nicht nur die fehlende Konsequenz im Spiel, sondern auch die mangelnde Disziplin in entscheidenden Phasen.

Verdienter Sieg, aber mit Luft nach oben

Trotz der Schwächen in der zweiten Halbzeit war der Sieg aus Sicht der Aalener verdient. „Wenn man das gesamte Spiel sieht, haben wir verdient gewonnen“, fasste Petar Kosturkov zusammen. Die Mannschaft war über weite Strecken spielbestimmend und konnte sich auf eine stabile Defensive sowie einen effektiven Sturm verlassen – zumindest in der ersten halben Stunde.

Blick auf die Tabelle und das nächste Spiel

Mit nun 49 Punkten nach 28 Spielen festigt der VfR Aalen den vierten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Drittplatzierten VfR Mannheim beträgt fünf Zähler. Der SV Oberachern hingegen steht mit 45 Punkten auf Rang sieben. Für Aalen geht es am kommenden Samstag weiter: Dann steht das Auswärtsspiel beim FSV Hollenbach an. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Ein weiterer Dreier wäre wichtig, um den Druck auf die vorderen Plätze aufrechtzuerhalten.