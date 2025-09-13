VfR Aalen: "Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt"

Verdientes Erfolgserlebnis im Topspiel

Vor 2011 Zuschauern feierte der VfR Aalen einen emotionalen 1:0-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellenführer VfR Mannheim. Mit diesem Erfolg übernahm die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari selbst die Spitzenposition in der Oberliga Baden-Württemberg. Das entscheidende Tor erzielte Sasa Maksimovic in der 34. Minute. „Glückwunsch an das komplette Team zu diesem verdienten Sieg“, sagte Molinari nach dem Abpfiff.

Dominanz in der ersten Halbzeit

Aalen startete mit viel Mut und großem Selbstvertrauen in die Partie. Die Defensive ließ kaum Chancen zu. „Wir haben eine sehr starke erste Halbzeit gespielt. Waren gegen so eine Top-Mannschaft sehr dominant, mutig und sehr passsicher“, lobte Molinari.

Maksimovic trifft zur Führung

Das frühe Anlaufen und das konsequente Pressing der Aalener wurden in der 34. Minute belohnt. Nach intensivem Druck erzielte Sasa Maksimovic den umjubelten Führungstreffer. „Wir gehen dann auch verdient mit 1:0 in Führung, weil wir sehr intensiv anlaufen und stressen wollten“, erklärte Molinari. Mit der Führung im Rücken spielte Aalen weiter selbstbewusst nach vorne.

Kampfbetonte zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel verlor der VfR jedoch etwas den Rhythmus. Mannheim kam besser in die Partie und versuchte, das Spiel an sich zu reißen. „In der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr ganz unseren Rhythmus gefunden und es kompliziert gespielt“, räumte Molinari ein. Doch gerade in dieser Phase zeigte die Mannschaft ihre größte Stärke: Geschlossenheit.

Leidenschaftlicher Einsatz bis zum Schluss

Mit großem Kampfgeist verteidigte Aalen die knappe Führung. „Was total beeindruckend ist, ist wie leidenschaftlich die Jungs dann zusammenstehen. Da rennt jeder für den anderen und alle wollen Fehler ausbügeln“, beschrieb Molinari die Mentalität seines Teams. Mannheim drückte, doch die Defensive hielt stand. In der Schlussphase hatte Aalen sogar die Chance, das Ergebnis auszubauen – ein Schuss landete jedoch am Pfosten.

Taktische Wechsel und breite Bank

Molinari nutzte erneut die Tiefe seines Kaders. Michael Schaupp, Jason Prodanovic, Oleksii Ohurtsov, Niklas Antlitz und Stefan Wächter kamen von der Bank und halfen, die Intensität bis in die Nachspielzeit hochzuhalten. Der Trainer zeigte sich beeindruckt, wie seine Spieler die Vorgaben in den entscheidenden Momenten umsetzten.

Mannschaft bleibt ungeschlagen

Mit dem 1:0-Erfolg bleibt der VfR Aalen auch nach acht Spielen ungeschlagen. Sechs Siege und zwei Remis bei einem Torverhältnis von 13:2 sprechen eine deutliche Sprache. Molinari betonte jedoch, dass es nicht nur die Ergebnisse seien, die ihn zufrieden stellen: „Es war ein verdienter Sieg gegen eine starke Mannschaft.“

Tabellenführung nach dem Spitzenspiel

Durch den Sieg hat Aalen nun 20 Punkte auf dem Konto und steht nun an der Tabellenspitze der Oberliga. Knapp dahinter liegt Mannheim mit 19 Punkten, während Essingen mit 17 Zählern auf Platz drei folgt. Der Dreikampf um die Spitze hat sich damit weiter zugespitzt – und Aalen hat ein Ausrufezeichen gesetzt.

Blick auf die nächste Aufgabe

Schon am kommenden Samstag geht es weiter, wenn der VfR Aalen um 15:30 Uhr beim FSV Hollenbach antritt. Dort will die Mannschaft die Tabellenführung verteidigen und ihre Serie ohne Niederlage fortsetzen.

Geschlossenheit als Schlüssel

Der 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Mannheim war für den VfR Aalen ein Beweis von Stärke, Reife und Teamgeist. Ein mutiger Auftritt in der ersten Halbzeit, ein leidenschaftlicher Kampf im zweiten Durchgang und ein entscheidender Treffer von Sasa Maksimovic – die Mischung machte den Unterschied. Für Molinari ist klar: Dieses Team kann nur erfolgreich sein, „weil jeder für den anderen rennt“.