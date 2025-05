VfR Aalen: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gesehen"

Nervöser Beginn, dann gute Kontrolle

„Am Anfang waren wir ein bisschen nervös“, gestand Petar Kosturkov nach der Partie ein, zeigte sich aber mit der Entwicklung des Spiels sehr zufrieden: „Aber ab der 10. Minute haben wir auch mit dem Ball eine gute Position gespielt und gut kontrolliert gespielt.“ Aalen fand nach einigen Minuten Anlaufzeit immer besser ins Spiel, zeigte Spielkontrolle und kombinierte sich mehrfach vielversprechend nach vorne.

Gefährlich nach vorne, aber ohne Fortune

Die Gastgeber erspielten sich mehrere gute Gelegenheiten, nutzten diese aber nicht. „Vorne waren wir gefährlich und hatten drei, vier richtig gute Situationen, wo das richtige Timing gefehlt hat beim Freilaufen“, so Kosturkov. In entscheidenden Momenten fehlte es entweder an der Präzision oder der letzte Pass kam nicht optimal. „Oder wir schießen ein bisschen harmlos.“ Trotz allem: Der VfR Aalen war stets präsent und strahlte Gefahr aus.

Pressing und Gegenpressing auf hohem Niveau

Nicht nur das Offensivspiel stimmte. Auch gegen den Ball zeigte sich Aalen von seiner besten Seite. Kosturkov lobte explizit die kollektive Arbeit in der Rückeroberung: „Von der Defensive her war es ein sehr gutes Pressing, auch beim Gegenpressing – da waren wir präsent nach dem Ballverlust.“ Die Mannschaft trat als Einheit auf, zwang Balingen zu Fehlern und kontrollierte das Spielgeschehen lange Zeit.

Zweite Halbzeit: Respekt vor Balingens Ballbesitzspiel

Nach der Pause veränderte sich das Spielbild leicht. Die Gäste übernahmen phasenweise die Initiative. Kosturkov hatte damit gerechnet: „Uns war bewusst, dass Balingen mit Abstand die beste Mannschaft in der Liga ist beim Ballbesitz.“ Der Aalener Coach kennt seinen Kollegen Murat Isik lange und wusste genau, was auf seine Mannschaft zukommen würde: „Die haben gute Abläufe mit dem Ball. Das ist für mich keine Überraschung, weil ich Murat Isik seit 17, 18 Jahren kenne. Und das ist sein Fußball.“

Chancen auf den Lucky Punch bleiben ungenutzt

Trotz der stärkeren Balinger zweiten Hälfte blieb Aalen gefährlich. Es ergaben sich auch im Schlussabschnitt Möglichkeiten – so auch kurz vor Abpfiff. Kosturkov erinnerte sich an die Schlussminute, in der der VfR die Chance zum Siegtor hatte. Die Entscheidung fiel nicht, doch der Trainer war nicht unzufrieden: „Man könnte auch so ein Spiel gewinnen. Ich denke, wir haben nochmal ein sehr gutes Spiel gemacht mit einem gerechten Ergebnis.“

Tabelle: Aalen bleibt Vierter, Balingen festigt Rang zwei

Mit dem Punktgewinn bleibt der VfR Aalen auf dem vierten Platz der Oberliga Baden-Württemberg. 51 Punkte nach 30 Spieltagen bedeuten weiterhin eine starke Ausgangsposition. Balingen verteidigt Rang zwei mit nun 70 Zählern hinter dem souveränen Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach, der mit 83 Punkten unangefochten führt und durch den Punktverlust der TSG Balingen nun als Meister feststeht.

Nächster Prüfstein: Auswärtsspiel beim Tabellenführer

Die nächste Herausforderung für den VfR Aalen folgt unmittelbar: Am Samstag, den 10. Mai, gastiert die Mannschaft bei der SG Sonnenhof Großaspach. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Es ist das Duell mit dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer und nun feststehenden Meister – ein echter Härtetest.