VfR Aalen: "Wir brauchen die beste Saisonleistung"

Nach dem Highlight wartet die nächste Prüfung

Das 1:0 gegen den VfR Mannheim war ein Meilenstein auf dem Weg des VfR Aalen an die Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg. Vor 2011 Zuschauern hatte sich die Mannschaft in einem intensiven Spitzenspiel durchgesetzt und mit Leidenschaft, Mut und Effizienz überzeugt. Das Siegtor durch Sasa Maksimovic in der 34. Minute war der emotionale Höhepunkt.

Nun aber gilt der Blick der nächsten Aufgabe – und die hat es in sich. Am Samstag um 15:30 Uhr tritt der VfR beim FSV Hollenbach an. Und Trainer Beniamino Molinari macht keinen Hehl daraus, wie schwer diese Partie wird. „Hollenbach hat uns in der Analyse extrem beeindruckt. Sie haben alles und sind dadurch eine sehr komplette Mannschaft. Um die Chance auf Punkte am Samstag zu haben, brauchen wir die beste Saisonleistung, sonst holen wir dort keinen Punkt.“

Respekt vor einem vielseitigen Gegner

Der FSV Hollenbach ist mit 12 Punkten aus acht Spielen ordentlich in die Saison gestartet. Mit 15 erzielten Toren verfügt die Mannschaft über eine der gefährlichsten Offensiven im Tabellenmittelfeld. Gleichzeitig steht das Team defensiv stabil und hat nur knapp mehr Gegentreffer kassiert als Spitzenklubs wie Essingen oder Villingen. Molinaris Einschätzung, dass Hollenbach „alles“ habe, unterstreicht, wie ausgeglichen die Qualitäten des Gegners sind.

Die Ausgangslage für den VfR

Mit 20 Punkten aus acht Spielen geht der VfR Aalen als Tabellenführer in die Partie. Sechs Siege und zwei Unentschieden bei nur zwei Gegentoren sprechen eine deutliche Sprache: Die Defensive ist aktuell das Prunkstück. Doch auch offensiv überzeugt der VfR.

Tabellensituation vor dem Spieltag

Mit einem Punkt Vorsprung auf Mannheim und drei Zählern Vorsprung auf Essingen ist die Tabellenführung des VfR Aalen hart umkämpft. Hinter dem Spitzentrio lauert bereits Pforzheim mit 15 Punkten. Hollenbach steht mit 12 Punkten auf Rang fünf und könnte mit einem Sieg den Anschluss nach oben halten. Für Aalen bedeutet das: Jeder Punkt ist wichtig, um den Platz an der Sonne zu verteidigen.

Fokus auf die eigene Leistung

Molinari legt großen Wert darauf, dass seine Mannschaft trotz der Erfolge konzentriert bleibt. Sein klares Fazit vor dem Spiel: „Um die Chance auf Punkte am Samstag zu haben, brauchen wir die beste Saisonleistung.“ Es reicht also nicht, auf die bisher gezeigten Stärken zu vertrauen – Aalen muss in allen Bereichen an seine Grenzen gehen.