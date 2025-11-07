VfR Aalen will Serie gegen den SV Oberachern ausbauen

Selbstbewusst an der Tabellenspitze

Der VfR Aalen geht als souveräner Spitzenreiter in den 16. Spieltag. Nach 15 Partien ist die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari weiterhin ungeschlagen und führt die Tabelle mit 39 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 32:7 an. Verfolger VfR Mannheim liegt mit vier Zählern Rückstand auf Rang zwei. Die Aalener präsentieren sich stabil, eingespielt und in nahezu allen Mannschaftsteilen verlässlich.

Ein Topduell auf Augenhöhe

Mit dem SV Oberachern reist eine der konstantesten Mannschaften der Liga an. Die Gäste belegen mit 26 Punkten den vierten Tabellenplatz und haben in dieser Saison bereits mehrfach gezeigt, dass sie auch auswärts gefährlich sein können. Mit sieben Siegen, fünf Unentschieden und drei Niederlagen steht das Team im oberen Drittel der Tabelle und gehört zu den offensiv wie defensiv ausgeglichensten Formationen der Oberliga.

Rückenwind nach Sieg in Pforzheim

Der 4:2-Erfolg beim 1. CfR Pforzheim unterstreicht die aktuelle Form der Molinari-Elf. Dean Melo brachte Aalen früh in Führung, ehe Joao Victor Silveira Schick für die Gastgeber ausglich. Niklas Antlitz und Jascha Döringer sorgten mit ihren Treffern für die erneute Führung, die Stefan Wächter in der Nachspielzeit endgültig sicherte. Vor allem die Effizienz und mentale Stärke beeindruckten – selbst nach dem zwischenzeitlichen 2:3-Anschluss blieb die Mannschaft fokussiert und setzte ihre Linie durch.

Ein Gegner mit Qualität

Der SV Oberachern reist mit breiter Brust an. Nach zuletzt konstanten Leistungen hat sich das Team im oberen Tabellenfeld festgesetzt. 23 erzielte Tore zeigen die offensive Qualität, während die Defensive mit 22 Gegentreffern solide agiert. Für den VfR Aalen wird es darauf ankommen, die eigene Spielstruktur beizubehalten und dem Gegner wenig Räume zu lassen.

Motivation und Spielfreude als Erfolgsfaktor

Die Heimstärke des VfR Aalen ist in dieser Saison ein entscheidendes Element. Auch gegen Oberachern will Aalen von Beginn an das Tempo bestimmen und die Zuschauer mit offensivem Fußball mitreißen. Die Unterstützung der Fans dürfte dabei erneut ein wichtiger Faktor werden.