VfR Aalen will in Reutlingen weiter Richtung Aufstieg marschieren

Mit 70 Punkten aus 28 Spielen führt der VfR die Tabelle deutlich an. Das Torverhältnis von 69:17 unterstreicht die Ausnahmestellung der Mannschaft, die sowohl offensiv als auch defensiv die besten Werte der Liga aufweist. Reutlingen steht mit 35 Punkten auf Rang neun und hat sich in eine stabile Mittelfeldposition gearbeitet. Für Aalen geht es dennoch darum, die Führungsrolle auch in einer anspruchsvollen Auswärtspartie zu bestätigen.

Der VfR reist mit zwei überzeugenden Ergebnissen nach Reutlingen. Zunächst wurde der Türkische SV Singen mit 3:0 bezwungen, ehe unter der Woche im Nachholspiel ein 2:0 beim FC Denzlingen folgte. Beide Spiele waren Ausdruck einer Mannschaft, die ihre Aufgaben kontrolliert angeht und in entscheidenden Phasen effizient bleibt. Gerade der Auswärtssieg in Denzlingen zeigte, dass Aalen auch gegen kompakte Gegner geduldig bleiben kann.

Reutlingen als unangenehmer Gegner

Der SSV Reutlingen spielt eine stabile Rückrunde und hat sich als schwer zu schlagende Mannschaft erwiesen. Zuletzt gab es beim 1. Göppinger SV ein 1:1, nachdem Reutlingen lange geführt hatte. Solche Resultate zeigen, dass die Mannschaft strukturiert auftritt und sich nur selten klar bezwingen lässt. Für Aalen wird es daher wichtig sein, das Spiel früh zu kontrollieren und Reutlingen nicht in eine kompakte, abwartende Rolle kommen zu lassen.

Hinspiel als Orientierung

Das erste Duell der Saison entschied der VfR mit 4:0 klar für sich. Damals setzte sich Aalen im Verlauf der zweiten Halbzeit deutlich ab und ließ keine Zweifel an der eigenen Überlegenheit aufkommen. Das Rückspiel wird dennoch nicht automatisch einfacher, weil Reutlingen inzwischen gefestigter wirkt und zuhause antreten kann. Für den VfR bleibt die Aufgabe dennoch eindeutig: Wer die Tabelle so deutlich anführt, muss auch in Reutlingen den Anspruch haben, die nächsten drei Punkte mitzunehmen.