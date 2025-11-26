VfR Aalen will gegen FV Ravensburg den nächsten Schritt machen

Ausgangslage vor dem Spitzenspiel

Der VfR Aalen steht nach 17 Spielen weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze. Mit 14 Siegen und drei Unentschieden sowie einem herausragenden Torverhältnis von 40:9 führt die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari die Oberliga an. Verfolger bleibt der VfR Mannheim, der nach 18 Spielen 44 Punkte aufweist.

Der kommende Gegner FV Ravensburg befindet sich trotz einiger Schwankungen in einer stabilen Position. Acht Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen – die Bilanz zeigt, dass die Mannschaft von Trainer Rahman Soyudogru an guten Tagen jeder Mannschaft gefährlich werden kann. Mit 28 Punkten rangiert Ravensburg nur zwei Zähler hinter dem dritten Tabellenplatz.

Die besondere Situation vor dem Spiel

Der VfR Aalen geht ohne Spielpraxis aus der Vorwoche in die Partie. Die Begegnung beim FC Denzlingen wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt und auf den 6. Dezember verlegt. Damit liegt der Fokus auf dem Duell mit Ravensburg. Der Rhythmus wurde zwar kurzzeitig unterbrochen, doch die Motivation dürfte dadurch eher steigen, denn der Tabellenführer will im eigenen Stadion ein klares Zeichen setzen.

Erinnerungen an das Hinspiel: Aalens Ausrufezeichen in Ravensburg

Die Partie im August war eines der deutlichsten Zeichen der Aalener Stärke. Der VfR Aalen dominierte den FV Ravensburg über 90 Minuten und siegte am Ende mit 3:0. Besonders herausragend war die Effizienz nach der Pause. Zunächst brachte Luigi Campagna die Aalener in der 56. Minute in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Dean Melo auf 2:0. In der Nachspielzeit setzte Dean Melo mit seinem zweiten Treffer den Endpunkt unter den Auswärtssieg.

Dieses Hinspiel war ein frühes Signal an die gesamte Liga: Aalen besitzt sowohl spielerische Qualität als auch taktische Klarheit. Die Mannschaft agierte strukturiert, aggressiv im Gegenpressing und geduldig im Ballbesitz – Tugenden, die das Team seither verlässlich zeigt.

Der Blick auf die Tabelle und die Bedeutung der Partie

In der Spitzengruppe der Oberliga Baden-Württemberg ist das Rennen um die Tabellenspitze noch immer eng. Der VfR Mannheim bleibt Aalens härtester Herausforderer. Ein Heimsieg gegen Ravensburg wäre für den VfR Aalen also weit mehr als ein Pflichtsieg – es wäre ein Statement an den Verfolger, dass die Mannschaft auch in der Rückrunde bereit ist, jede Herausforderung anzunehmen. Gleichzeitig geht es auch darum, den Abstand auf die breite Verfolgergruppe zu halten.