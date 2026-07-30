VfR Aalen will beim Landesligisten in die nächste Runde einziehen

Die Vorbereitung hat dem VfR bereits mehrere brauchbare Hinweise geliefert. Gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken erarbeitete sich die Mannschaft am Wochenende ein enges 1:1, zuvor hatte es gegen den Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach ein umkämpftes 2:2 gegeben. Schon der 3:1-Erfolg zum Auftakt gegen die Würzburger Kickers hatte gezeigt, dass Aalen auch gegen höherklassig oder ambitioniert besetzte Gegner mithalten kann. Lediglich gegen den TSV Essingen, ein Spitzenteam der Oberliga, musste der VfR in dieser Vorbereitung eine Niederlage hinnehmen.

Diese Ergebnisse sind für Trainer Beniamino Molinari keine Garantie, aber sie geben Rückenwind. Aalen wirkt nach dem Aufstieg in die Regionalliga bereits konkurrenzfähig, muss nun aber beweisen, dass es auch in einem Pokalspiel die richtige Haltung findet. Denn Schorndorf ist kein Gegner, den man im Vorbeigehen bespielt. Die SG gehört zu den stärkeren Mannschaften der Landesliga, hat sich ebenfalls punktuell verstärkt und wird den Favoriten vor heimischer Kulisse fordern wollen.

Gerade solche Partien können früh im Sommer gefährlich werden. Der höherklassige Klub hat mehr zu verlieren, der Außenseiter mehr emotionale Energie. Für Aalen wird es deshalb darum gehen, schnell Kontrolle zu gewinnen, zweite Bälle sauber zu verteidigen und eigene Chancen konsequent zu nutzen. Ein zäher Spielverlauf wäre keine Überraschung.