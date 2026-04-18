VfR Aalen weiter unaufhaltsam: Souveräner Heimsieg auf der Ostalb

Der VfR übernahm von Beginn an die Kontrolle und drängte Singen früh in die eigene Hälfte. Nach ersten Annäherungen fiel in der 18. Minute die verdiente Führung: Dean Melo vollendete einen Angriff zum 1:0. Auch danach blieb Aalen die klar aktivere Mannschaft, ließ den Ball laufen und kam zu weiteren Möglichkeiten. Zur Pause stand ein knapper, aber folgerichtiger Vorsprung.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Aalen den Druck weiter. In der 52. Minute traf Jascha Döringer zum 2:0 und stellte die Partie damit in eine klare Richtung. Der VfR erspielte sich danach weitere gute Chancen, unter anderem durch Benjamin Kindsvater, Niklas Antlitz und Sasa Maksimovic, ließ das dritte Tor aber zunächst liegen. Singen kam in dieser Phase nur noch selten zu Entlastung.

Später Schlusspunkt

Trotz der ausgelassenen Möglichkeiten blieb Aalen konzentriert und ließ defensiv kaum etwas zu. Erst in der Schlussphase fiel der dritte Treffer, der den Auftritt endgültig abrundete. In der 90. Minute köpfte Dean Melo nach einer Ecke zum 3:0 ein und sorgte damit für seinen zweiten Treffer des Tages. Vor 1552 Zuschauern brachte der VfR den Heimsieg anschließend ohne Schwierigkeiten über die Zeit.

Gute Ausgangslage

Mit nun 67 Punkten aus 27 Spielen behauptet Aalen die Spitzenposition. Das Torverhältnis von 67:17 unterstreicht die Ausgeglichenheit der Mannschaft, die sowohl offensiv als auch defensiv weiterhin Maßstäbe setzt. Der Erfolg gegen Singen war keine spektakuläre, aber eine sehr kontrollierte Vorstellung eines Tabellenführers. Schon am Mittwoch bietet sich im Nachholspiel in Denzlingen die nächste Gelegenheit, diese Position weiter zu festigen.