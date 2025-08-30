VfR Aalen: "War über 90 Minuten gesehen ein absolut verdienter Sieg"

Dominanz in der ersten Halbzeit ohne Torerfolg

Von Beginn an erspielten sich die Hausherren gute Chancen, doch die fehlende Konsequenz im Abschluss verhinderte die frühe Führung. „Leider haben wir erneut viele Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt“, ärgerte sich Trainer Beniamino Molinari nach dem Abpfiff.

Geduld und Glaube an den Sieg

Trotz der vergebenen Möglichkeiten blieb Aalen geduldig. Die Fans spürten, dass ein Treffer nur eine Frage der Zeit war. Molinari lobte vor allem die mentale Stärke seines Teams: „In der zweiten Halbzeit haben wir bis zum Ende an den Sieg geglaubt.“ Auch die Einwechslungen erwiesen sich erneut als Schlüssel zum Erfolg.

Qualität von der Bank macht den Unterschied

Wie schon in den vorherigen Spielen zeigte Aalen auch im Derby die Tiefe des Kaders. Mit Michael Schaupp, Stefan Wächter, Steffen Kienle und Oleksii Ohurtsov kam frischer Wind ins Spiel. „Das zeichnet uns schon seit dem Saisonstart aus, dass wir von der Bank richtig viel Qualität, Energie, Tempo und Intensität auf den Platz bekommen“, erklärte Molinari. Genau diese Qualität brachte schließlich die Entscheidung.

Ohurtsov erlöst Aalen

In der 80. Minute war es soweit: Oleksii Ohurtsov traf zur vielumjubelten Führung für den VfR. Der Treffer setzte Kräfte frei, während die Gäste durch eine Rote Karte zuvor gegen Calvin Körner nur noch zu zehnt agierten.

Maksimovic setzt den Schlusspunkt

In der Nachspielzeit sorgte Sasa Maksimovic für den endgültigen Derbysieg. Mit seinem Treffer in der 90.+2 Minute brachen alle Dämme – Spieler, Trainer und Fans feierten ausgelassen den hart erkämpften Erfolg.

Molinari lobt Einsatz und Intensität

Nach dem Abpfiff war die Erleichterung groß, aber auch der Stolz auf eine geschlossene Teamleistung. „Es war über 90 Minuten gesehen ein absolut verdienter Sieg“, resümierte Molinari. Der Coach betonte dabei die Wichtigkeit der hohen Intensität und des unbändigen Willens seiner Spieler, bis zum Schluss alles in die Waagschale zu werfen.

Tabellenführung als Belohnung

Mit dem Derbysieg hat der VfR Aalen vorerst die Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg erobert. Nach fünf Spielen stehen vier Siege und ein Remis zu Buche, dazu ein beeindruckendes Torverhältnis von 9:1.

Blick nach vorne: Auswärtsspiel in Göppingen

Lange Zeit zum Feiern bleibt der Mannschaft nicht, denn schon am Dienstag wartet das nächste Auswärtsspiel. Am 2. September reist der VfR Aalen zum 1. Göppinger SV. Der ambitionierte Regionalliga-Absteiger steht aktuell auf Rang sechs und dürfte ein harter Prüfstein werden.

Ein Sieg des Willens und der Qualität

Der Derbysieg gegen Gmünd war nicht nur ein emotionaler Höhepunkt, sondern auch ein Beweis für die aktuelle Stärke des VfR Aalen. Geduld, Qualität von der Bank und eine stabile Defensive sorgten am Ende für drei Punkte. Mit diesem Selbstvertrauen im Rücken geht der VfR in die kommenden Wochen – als Mannschaft, die aktuell schwer zu schlagen ist.