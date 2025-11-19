VfR Aalen vor Rückrundenauftakt: Pflichtaufgabe beim FC Denzlingen

Die Ausgangslage an der Tabellenspitze

Nach 17 Spieltagen thront der VfR Aalen souverän an der Spitze. Mit 14 Siegen und drei Unentschieden haben die Aalener eine beeindruckende Bilanz aufgebaut und ein Torverhältnis von 40:9 vorzuweisen. Der Vorsprung auf den VfR Mannheim beträgt vier Punkte. Dahinter klafft bereits ein großer Abstand zur Verfolgergruppe. Die Teamstruktur wirkt gefestigt, der Rhythmus stabil, die Konstanz bemerkenswert. Genau mit dieser Stärke tritt der VfR nun die Reise zu einem Gegner an, der ganz andere Sorgen hat.

Der FC Denzlingen steht mit nur neun Punkten aus 17 Partien am Tabellenende. Die bisherige Saison war für den Aufsteiger geprägt von Rückschlägen. Dennoch zeigte das Team bereits im Hinspiel, dass es dem Klassenprimus durchaus gefährlich werden konnte. Das 2:1 des VfR Aalen fiel damals erst in der 88. Minute, ein Ergebnis, das im Rückspiel als deutliche Warnung dienen dürfte.

Der Blick zurück: Das Auswärtsspiel in Backnang

Der VfR Aalen reist mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen an, denn zuletzt gelang ein hart erkämpfter 3:1-Auswärtssieg bei der TSG Backnang. Die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari musste dabei zunächst einen Rückschlag hinnehmen, als Flavio Santoro die Gastgeber in der 34. Minute per Handelfmeter in Führung brachte. Doch die Aalener fanden nach der Pause eine eindrucksvolle Antwort. Vico Meien erzielte in der 51. Minute den Ausgleich, nur drei Minuten später drehte Niklas Antlitz mit dem 2:1 die Partie. In der Nachspielzeit setzte Steffen Kienle nach seiner Einwechslung den entscheidenden Schlusspunkt zum 3:1.

Die Mannschaft zeigte erneut, wie stabil sie in Drucksituationen agieren kann. Auch die Einwechslungen fügten sich nahtlos ein, was ein Beleg für die Tiefe und Qualität des Kaders ist.

Das Hinspiel als deutliche Warnung

Auch wenn der FC Denzlingen in der Tabelle abgeschlagen wirkt, hat das Hinspiel gezeigt, dass er keineswegs unterschätzt werden darf. Damals brachte Yunus Emre Kahriman den VfR Aalen in der 35. Minute in Führung, doch Anes Vrazalica erzielte in der 60. Minute den Ausgleich. Erst kurz vor Schluss gelang Loris Groß der Treffer zum 2:1-Sieg, der den Aalenern viel Geduld und Durchsetzungsvermögen abverlangte.

Das Ergebnis war ein Lehrstück, dass es gegen tief stehende und kämpferisch starke Gegner nicht nur auf spielerische Lösungen, sondern auch auf Geduld, Aggressivität im Gegenpressing und mentale Stärke ankommt. Genau diese Fähigkeiten hat der VfR Aalen im bisherigen Saisonverlauf immer wieder bewiesen.

Der VfR Aalen vor dem Rückrundenstart

Der Rückrundenauftakt markiert einen wichtigen Abschnitt der Saison. Die Aalener wollen den Vorsprung auf den VfR Mannheim möglichst ausbauen. Dass die Mannschaft auch auswärts konstant punktet, hat sie in Backnang eindrucksvoll bewiesen.

Ausblick auf den Samstag

Wenn der VfR Aalen am Samstag in Denzlingen antritt, geht es nicht nur um drei Punkte, sondern um ein Signal für die gesamte Rückrunde. Die Mannschaft hat die Qualität, die Weichen weiter klar auf Aufstiegskurs zu stellen. Gleichzeitig mahnt das Hinspiel, dass volle Konzentration und hohe Bereitschaft notwendig sind, um in einem solchen Duell die eigenen Stärken auszuspielen. Der Spitzenreiter ist Favorit – aber er weiß genau, dass ein Tabellenplatz kein Tor verhindert.

Mit einem Sieg könnte der VfR Aalen seine ohnehin beeindruckende Bilanz weiter ausbauen und den perfekten Start in die zweite Saisonhälfte feiern.