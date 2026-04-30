VfR Aalen vor nächstem Schritt gegen unbequemen FC 08 Villingen

Mit 73 Punkten aus 29 Spielen hat sich Aalen eine starke Position erarbeitet. Das Torverhältnis von 70:17 unterstreicht die Ausgeglichenheit der Mannschaft, die sowohl offensiv als auch defensiv die besten Werte der Liga vorweisen kann. Villingen reist als Tabellen-Siebter mit 42 Punkten an und gehört damit zu den stabileren Teams im oberen Mittelfeld. Für den VfR bleibt die Aufgabe dennoch eindeutig: Zuhause soll die Tabellenführung weiter abgesichert werden.

Am vergangenen Spieltag zeigte Aalen, dass auch enge Partien inzwischen verlässlich in die gewünschte Richtung laufen. Beim SSV Reutlingen blieb das Spiel lange offen, ehe Yunus Emre Kahriman in der 74. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Der VfR bewahrte Geduld, hielt defensiv die Ordnung und nahm letztlich drei wichtige Punkte mit. Gerade solche Siege passen zum Bild einer Mannschaft, die im Saisonendspurt sehr kontrolliert auftritt.

Villingen mit torlosem Remis

Der FC 08 Villingen reist mit einem 0:0 gegen den 1. Göppinger SV nach Aalen. Das Ergebnis zeigt, dass die Mannschaft defensiv stabil genug ist, um auch enge Spiele offen zu halten. Gleichzeitig blieb Villingen dabei ohne eigenen Treffer, was auf eine gewisse Begrenzung im Offensivspiel hindeutet. Für Aalen wird es darauf ankommen, früh Kontrolle zu gewinnen und dem Gegner möglichst wenig Hoffnung auf ein langes, ausgeglichenes Spiel zu lassen.

Hinspiel als Maßstab

Das erste Duell der Saison gewann der VfR mit 3:1 in Villingen. Aalen führte damals bereits mit 2:0, musste kurz vor der Pause zwar den Anschluss hinnehmen, stellte aber kurz nach dem Seitenwechsel den alten Abstand wieder her. Dieses Spiel zeigte, dass Villingen durchaus Widerstand leisten kann, Aalen aber die besseren Mittel hatte. Auch im Rückspiel wird der Spitzenreiter deshalb auf einen konzentrierten und geduldigen Auftritt setzen müssen, um den nächsten Schritt in Richtung Saisonziel zu gehen.