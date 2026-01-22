VfR Aalen vor hochkrätigem Test gegen den SGV Freiberg

In der Wintervorbereitung zählen nicht die Tabellen, sondern die Tendenzen. Doch der VfR Aalen, zur Pause Zweiter der Oberliga Baden-Württemberg und nur knapp hinter Spitzenreiter VfR Mannheim, arbeitet derzeit sichtbar daran, dass aus einer guten Ausgangslage auch eine belastbare Rückrunde wird. Der gestrige Test lieferte dafür mehr als nur Zahlen – er lieferte Tempo, Struktur und einen klaren Rollenanspruch.

Beim 6:1 gegen den SSV Ehingen-Süd, den Zehnten der Verbandsliga Württemberg, dominierte Aalen die Partie vor 60 Zuschauern von Beginn an mit hoher Präsenz. Schiedsrichter Max Angenendt sah eine Begegnung, in der der VfR früh die Spielkontrolle übernahm und sich geduldig in die Abschlüsse arbeitete. Steffen Kienle eröffnete den Torreigen mit dem 1:0 (24.) – und machte wenig später mit dem 2:0 (31.) deutlich, dass Aalen in dieser Phase nicht verwaltete, sondern nachlegte. Kurz vor der Pause setzte Niklas Antlitz mit dem 3:0 (40.) den passenden Stich: ein Treffer, der den Halbzeitstand nicht nur komfortabel machte, sondern auch die Überlegenheit in Zählbares übersetzte.

Nach dem Wechsel blieb der VfR im Vorwärtsgang. Besonders auffällig: der Doppelschlag binnen einer Minute. Alessio Gusciglio traf zum 4:0 (59.) und direkt danach zum 5:0 (60.) – eine Sequenz, die weniger vom Zufall als von Konsequenz erzählte. Ehingen-Süd kam zwar noch zum 5:1 durch Stefan Haiß (72.), doch Aalen ließ sich davon nicht aus der Ordnung bringen. Stattdessen setzte Loris Groß mit dem 6:1 (85.) den Schlusspunkt und rundete einen Auftritt ab, der in erster Linie Stabilität vermittelte: klare Abläufe, viele Aktionen in der gegnerischen Hälfte, ein spürbarer Zug zum Tor.

Die nächsten Termine erhöhen nun den Schwierigkeitsgrad – und damit die Aussagekraft. Am Samstag um 14.00 Uhr wartet mit dem SGV Freiberg der Winter-Spitzenreiter der Regionalliga Südwest, ein Gegner, der in Intensität und Tempo eine andere Kategorie repräsentiert. Und schon am Mittwoch folgt der nächste Prüfstein gegen den FV Illertissen, aktuell Vierter der Regionalliga Bayern. Für den VfR Aalen sind das Tests, die nicht nur Beine, sondern auch Überzeugungen fordern – und damit genau das, was eine Mannschaft braucht, die im Frühjahr mehr will als nur „oben mitzuspielen“.

