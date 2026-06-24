VfR Aalen: Vier spannende Zugänge für die Mission Regionalliga

Der VfR Aalen, Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, stellt nach dem Titelgewinn den Kader für die neue Saison neu auf. Unter Trainer Beniamino Molinari kommen vier Spieler hinzu, vier Akteure verlassen den Verein. Nach der Rückkehr in die Regionalliga wartet sportlich nun ein neuer Anspruch.
Nach dem ersten Platz in der Oberliga Baden-Württemberg und dem damit verbundenen Aufstieg beginnt für den VfR Aalen ein neues Kapitel. Trainer Beniamino Molinari führt die Mannschaft zurück in die Regionalliga Südwest, in der der Verein vor dem Oberliga-Jahr bereits mehrere Spielzeiten vertreten war. Von 2019/20 bis 2023/24 spielte Aalen durchgehend in der Regionalliga, ehe nach Rang 15 der Gang in die Oberliga folgte. Dort gelang nach Platz vier in der Saison 2024/25 nun der Meistertitel.
Für die neue Runde hat der VfR vier Zugänge verpflichtet. Tom Barth kommt von der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, Gianluca Gaudino wechselt von Alemannia Aachen nach Aalen. Zudem schließen sich Lasse Jürgensen vom FV Illertissen und Michael Kleinschrodt von der SG Sonnenhof Großaspach dem Aufsteiger an. Das Quartett soll helfen, den Kader für die höhere Spielklasse zu verstärken und die Anforderungen der Regionalliga aufzufangen.
Dem stehen vier Abgänge gegenüber. Marco Frisch wechselt zum SV Waldhausen, Ben Cahani zum 1. FC Normannia Gmünd. Tarik Schwinger schließt sich dem TSV Essingen an, Steffen Kienle geht zu den Sportfreunden Dorfmerkingen. Damit verändert sich der Kader an mehreren Stellen.
Der Blick auf die vergangenen Jahre zeigt die wechselvolle Entwicklung des VfR. Nach drei Spielzeiten in der 2. Bundesliga folgten vier Jahre in der 3. Liga und anschließend mehrere Jahre Regionalliga. Nun kehrt Aalen nach dem Oberliga-Meistertitel zurück und will sich unter Molinari in der Regionalliga Südwest stabilisieren.