VfR Aalen: Vier spannende Zugänge für die Mission Regionalliga

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Der VfR Aalen, Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, stellt nach dem Titelgewinn den Kader für die neue Saison neu auf. Unter Trainer Beniamino Molinari kommen vier Spieler hinzu, vier Akteure verlassen den Verein. Nach der Rückkehr in die Regionalliga wartet sportlich nun ein neuer Anspruch.

Nach dem ersten Platz in der Oberliga Baden-Württemberg und dem damit verbundenen Aufstieg beginnt für den VfR Aalen ein neues Kapitel. Trainer Beniamino Molinari führt die Mannschaft zurück in die Regionalliga Südwest, in der der Verein vor dem Oberliga-Jahr bereits mehrere Spielzeiten vertreten war. Von 2019/20 bis 2023/24 spielte Aalen durchgehend in der Regionalliga, ehe nach Rang 15 der Gang in die Oberliga folgte. Dort gelang nach Platz vier in der Saison 2024/25 nun der Meistertitel.

Für die neue Runde hat der VfR vier Zugänge verpflichtet. Tom Barth kommt von der zweiten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf, Gianluca Gaudino wechselt von Alemannia Aachen nach Aalen. Zudem schließen sich Lasse Jürgensen vom FV Illertissen und Michael Kleinschrodt von der SG Sonnenhof Großaspach dem Aufsteiger an. Das Quartett soll helfen, den Kader für die höhere Spielklasse zu verstärken und die Anforderungen der Regionalliga aufzufangen.