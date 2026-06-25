VfR Aalen - VfB Stuttgart: Legendenspiel findet trotz Hitze statt

– Foto: Medien-Team VfR Aalen

Der VfR Aalen hält am Festwochenende vom 26. bis 28. Juni 2026 am besonderen Höhepunkt fest: Das Legendenspiel gegen die Traditionsmannschaft des VfB Stuttgart findet statt. Wegen der angekündigten Hitze werden die Jugendturniere abgesagt, der Familientag am Sonntag bleibt dabei weiter ein fester Bestandteil des Wochenendes.

Das Duell der Legenden aus dem Südwesten bildet am Freitag, 26. Juni, den emotionalen Auftakt des VfR-Festwochenendes. In der Centus Arena treffen ehemalige Spieler des VfR Aalen und des Bundesligisten VfB Stuttgart aufeinander. Zwei schwäbische Traditionsklubs, viele bekannte Gesichter und ein Abend voller Erinnerungen sollen den Rahmen für ein besonderes Fußballerlebnis bilden. Die Tore öffnen um 16 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 17.30 Uhr.

Trotz der wetterbedingten Anpassungen bleibt das Legendenspiel angesetzt. Der VfR weist zugleich darauf hin, dass die Jugendturniere am 27. und 28. Juni aufgrund der angekündigten Hitze abgesagt werden. Der Verein stellt dabei den Schutz der Kinder in den Mittelpunkt und bittet um Verständnis für diese Entscheidung.