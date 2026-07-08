VfR Aalen verpflichtet Offensivtalent aus der 3. Liga Der Regionalliga-Aufsteiger sichert sich die Dienste von Melvin Onos, der von der TSG Hoffenheim II kommt. von red · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Eibner

Der VfR Aalen treibt seine Kaderplanung nach dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest konsequent voran. Mit Melvin Onos sicherten sich die Ostälbler ein weiteres vielversprechendes Offensivtalent. Der 19-Jährige kommt aus der U23 der TSG Hoffenheim und soll dem Angriffsspiel des Regionalliga-Aufsteigers zusätzliche Dynamik und Kreativität verleihen.

Mit der Verpflichtung von Melvin Onos setzt der VfR Aalen seine Transferstrategie fort, gezielt junge und entwicklungsfähige Spieler an den Verein zu binden. Der Offensivspieler wechselt aus dem Nachwuchs der TSG Hoffenheim auf die Ostalb und soll künftig für neue Impulse im Angriff der Schwarz-Weißen sorgen. Onos wurde im Nachwuchsleistungszentrum der Kraichgauer ausgebildet und gilt als technisch starker, variabel einsetzbarer Offensivakteur. In der vergangenen Saison sammelte er erste Erfahrungen im Herrenbereich und kam für Hoffenheims U23 in der 3. Liga zum Einsatz. Zuvor machte er mit überzeugenden Leistungen in der U19-Bundesliga und der DFB-Nachwuchsliga auf sich aufmerksam. Dort überzeugte der 19-Jährige nicht nur mit seiner Schnelligkeit und Kreativität, sondern auch mit seiner Torgefahr und seiner Fähigkeit, Mitspieler in Szene zu setzen.

Sportvorstand Marc Elser sieht im Neuzugang einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Der VfR sei überzeugt, dass Onos in Aalen den nächsten Schritt seiner Karriere gehen und die Mannschaft sportlich bereichern könne. Auch charakterlich passe der Offensivspieler hervorragend zum eingeschlagenen Weg des Vereins. Der Neuzugang selbst bezeichnete die Gespräche mit den Verantwortlichen als ausschlaggebend für seine Entscheidung. Er freue sich darauf, die Mannschaft und die Fans kennenzulernen sowie seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Regionalliga-Saison zu leisten.