VfR Aalen verpasst Auftaktsieg, SC Freiburg II holt einen Punkt

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Die Stuttgarter Kickers feierten vor heimischem Publikum einen emotionalen Heimsieg gegen den Drittliga-Absteiger SSV Ulm 1846 Fußball. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gerieten die Hausherren zunächst in Rückstand, als Dennis Chessa in der 51. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1 für Ulm verwandelte. Nur wenige Minuten später folgte die Wende im Spielgeschehen: Der Ex-Kickers-Spieler Per Lockl sah auf Seiten der Gäste in der 54. Minute die Gelb-Rote Karte. In Überzahl drehten die Stuttgarter die Partie innerhalb weniger Minuten vollkommen auf. Dejan Bozic erzielte in der 73. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nur fünf Minuten später, in der 78. Minute, unterlief dem Ulmer Marcel Seegert ein Eigentor zum 2:1 für die Kickers. Maximilian Zaiser erhöhte in der 80. Minute auf 3:1. Die Ulmer verkürzten in numerischer Unterzahl durch Dennis Chessa in der 90.+2 Minute auf 2:3. Die Blauen schlugen zurück und erzielten durch Leandro Mendes in der 90.+5 Minute den 4:2-Endstand.

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In einer packenden Begegnung trennten sich der FSV Frankfurt und der VfR Mannheim unentschieden. Filip Pandza brachte die Hausherren in der 54. Minute mit 1:0 in Führung und erhöhte in der 60. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Der Aufsteiger aus Mannheim schlug jedoch postwendend zurück: Nolhan Assafoua verkürzte in der 61. Minute auf 2:1. In einer hochemotionalen Schlussphase belohnten sich die Gäste für ihre Moral, als Robin Becker in der Nachspielzeit (90.+6) den Ausgleich zum 2:2-Endstand erzielte. ---

Vor 1245 Zuschauern erwischte der FSV Mainz 05 II den besseren Start, als Julian Derstroff bereits in der 12. Minute zum 0:1 traf. Der FC 08 Homburg kämpfte sich jedoch zurück in die Partie und drehte das Spiel durch einen Doppelpack: Birkan Celik glich in der 61. Minute zum 1:1 aus und erzielte in der 79. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 2:1 für die Homburger. ---

Die Partie nahm bereits in der Anfangsphase eine entscheidende Wendung, als Amil Siljevic von Eintracht Frankfurt II in der 6. Minute die Rote Karte sah. Der KSV Hessen Kassel nutzte die Überzahl konsequent aus. Sercan Sararer verwandelte in der 30. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0, ehe Nick Rothweiler in der 36. Minute auf 2:0 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Jan Dahlke, der in der 77. Minute den 3:0-Endstand markierte. ---

Ein dramatisches Spektakel sahen die 2190 Zuschauer beim Aufeinandertreffen des SV Sandhausen und des TSV Steinbach Haiger. Till Hausotter brachte die Gäste in der 15. Minute mit 0:1 in Führung, doch Arianit Ferati glich bereits in der 20. Minute zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang stellte Jakob Pfahl in der 69. Minute die erneute Führung zum 1:2 für Steinbach her. In der turbulenten Schlussphase sah Arianit Ferati in der 87. Minute auf Seiten der Gastgeber die Gelb-Rote Karte, ehe der Steinbacher Ole Käuper in der 90. Minute die Rote Karte sah. Sandhausen schlug in letzter Sekunde zu: Stefan Maderer traf in der Nachspielzeit (90.+5) zum 2:2-Endstand. ---

Vor der stimmungsvollen Kulisse von 2651 Zuschauern im Moselstadion lieferten sich der SV Eintracht Trier 05 und die SG Barockstadt Fulda Lehnerz ein hart umkämpftes Duell. Den goldenen Treffer des Nachmittags erzielte Roko Ivankovic in der 53. Minute zum 0:1-Endstand. Trier rannte in der Folge an, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. ---

Vor 5866 Zuschauern am Bieberer Berg feierten die Kickers Offenbach einen Heimsieg. Benedikt von Hagen brachte die Hausherren kurz vor der Pause in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Der FC-Astoria Walldorf schlug im zweiten Durchgang zurück, als Iosif Maroudis in der 63. Minute zum 1:1 ausglich. Die Entscheidung fiel erst kurz vor dem Schlusspfiff, als ein Eigentor in der 88. Minute den 2:1-Siegtreffer für Offenbach bedeutete. ---

Eine deutliche Niederlage erlebte der Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern II vor heimischem Publikum gegen den SGV Heilbronn-Freiberg. Die Gäste spielten sich entfesselt auf. Abou Ballo eröffnete den Torreigen in der 31. Minute mit dem 0:1, bevor Marius Köhl in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 0:2 erhöhte und Gwang-in Lee nur zwei Minuten später (45.+3) auf 0:3 stellte. Auch im zweiten Spielabschnitt brannte nichts mehr an: Minos Gouras erhöhte in der 87. Minute auf 0:4, ehe erneut Gwang-in Lee in der 89. Minute mit dem 0:5 den Schlusspunkt unter die Machtdemonstration setzte. ---