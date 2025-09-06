VfR Aalen: "Unser Gegenpressing war auf einem super Niveau"

Vor 2200 Zuschauern hat der VfR Aalen im Derby beim TSV Essingen einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari setzte sich mit 2:0 durch und bleibt damit auch nach dem siebten Spieltag der Oberliga ungeschlagen. Benjamin Kindsvater per Foulelfmeter (17.) und Sasa Maksimovic (73.) erzielten die Treffer für die Aalener, die über weite Strecken das Spiel bestimmten.

Molinari zeigte sich nach dem Spiel sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben heute das Derby verdient 2:0 gewonnen. Wir waren während den 90 Minuten immer aktiv. Mit und gegen den Ball.“ Schon früh nahm der VfR das Heft des Handelns in die Hand, attackierte den Gegner hoch und ließ kaum geordnete Angriffe der Essinger zu.

In der 17. Minute stellte Benjamin Kindsvater mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter die Weichen auf Sieg. Der Treffer war Ausdruck der Überlegenheit und der Aggressivität im Spiel gegen den Ball. Essingen versuchte, sich von dem frühen Rückstand zu erholen, fand aber gegen die konzentrierte Aalener Defensive kaum Lösungen.

Gegenpressing auf höchstem Niveau

Besonders stolz war Molinari auf die Intensität, mit der seine Mannschaft das Derby bestritt: „Speziell unser Gegenpressing war auf einem super Niveau. Wir haben die Essinger Spieler damit immer sofort gestresst und uns die Bälle sofort wiedergeholt.“ Immer wieder setzte Aalen den Gegner nach Ballverlusten unter Druck, eroberte so wichtige zweite Bälle und kontrollierte dadurch das Spielgeschehen.

Maksimovic sorgt für die Entscheidung

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Aalen tonangebend. In der 73. Minute belohnte sich der VfR für seine Überlegenheit: Sasa Maksimovic traf zum 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Fans machen das Derby zum Heimspiel

Nicht nur die Mannschaft, auch die Anhänger des VfR Aalen trugen ihren Teil zum Erfolg bei. Zahlreiche Fans waren mitgereist und sorgten für lautstarke Unterstützung. Molinari hob die Stimmung im Stadion hervor: „Es hat viel Spaß gemacht, vor so einer Kulisse und in so einer Atmosphäre zu spielen. Unsere Fans haben es zu einem Heimspiel gemacht.“

Noch Arbeit vor der Mannschaft

Trotz des verdienten Sieges blieb Molinari realistisch: „Wir haben aber auch heute wieder Dinge gesehen, an denen wir ganz dringend weiter arbeiten müssen.“ Für den Trainer ist klar, dass die Mannschaft ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Das Derby zeigte jedoch eindrucksvoll, dass Aalen in der Lage ist, auch in schwierigen Spielen die Kontrolle zu behalten und die nötigen Tore zu erzielen.

Tabellenkonstellation nach dem Derby

Mit dem Sieg in Essingen steht der VfR Aalen mit 17 Punkten aus sieben Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz. Nur der VfR Mannheim liegt mit 19 Zählern knapp vor den Aalenern.

Spitzenspiel gegen Mannheim als nächster Prüfstein

Die nächste Aufgabe könnte kaum schwerer sein: Am Samstag, den 13. September, empfängt der VfR Aalen um 15:30 Uhr den Tabellenführer VfR Mannheim. Im direkten Duell geht es um die Spitze der Oberliga Baden-Württemberg. Mit dem Rückenwind aus dem Derby-Sieg und der Unterstützung der eigenen Fans will Aalen auch gegen den Spitzenreiter bestehen.

Starker Auftritt mit klarer Handschrift

Der VfR Aalen hat in Essingen nicht nur ein emotionales Derby gewonnen, sondern auch seine spielerische und taktische Reife unter Beweis gestellt. Gegenpressing, Leidenschaft und Effizienz im Abschluss machten den Unterschied. Trainer Molinari sah ein „verdientes 2:0“ und weiß dennoch, dass die Entwicklung seiner Mannschaft noch lange nicht abgeschlossen ist. Der Fokus richtet sich nun auf das Topspiel gegen Mannheim – und die Chance, die Tabellenführung zu übernehmen.