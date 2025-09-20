VfR Aalen und Mannheim setzen sich ab, Pforzheim und Reutlingen jubeln

Essingen erlebte ein Debakel, während Mannheim seine Titelambitionen eindrucksvoll unterstrich. Ein Eigentor von Jannik Pfänder in der 40. Minute brachte die Gäste in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Christian Kuhn in der 45.+4 Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Mannheimer das Geschehen nach Belieben: Pasqual Pander (49. und 71.) sowie Lennart Thum (61. und 76.) schraubten das Ergebnis auf 6:0. ---

In Oberachern sahen die 240 Zuschauer ein intensives Duell. Rachid Gueddin brachte die Hausherren in der 19. Minute in Führung, doch Flavio Santoro glich in der 33. Minute per Handelfmeter aus. Nach der Pause setzte Marin Stefotic in der 52. Minute ein Ausrufezeichen und erzielte das 2:1. Doch Julian Geldner konterte für die Gäste und sicherte in der 73. Minute das 2:2-Unentschieden. ---

Der KSC-Nachwuchs feierte einen wichtigen Erfolg. Ali-Eren Ersungur eröffnete in der 8. Minute das Spiel, Frederik Recktenwald legte in der 43. Minute nach. Doch Göppingen kämpfte sich zurück: Kevin Dicklhuber traf in der 58. Minute, Filip Milisic glich in der 63. Minute aus. Erst in der Schlussphase entschied Marlon Dinger mit dem 3:2 in der 84. Minute die Partie. Bekem Can Bicki setzte in der Nachspielzeit (90.+4) den Schlusspunkt zum 4:2. ---

Der Spitzenreiter aus Aalen hatte bei kämpferischen Hollenbachern Mühe, setzte sich am Ende aber durch. Ein Eigentor von Juan Faßbinder in der 45.+4 Minute brachte die Gäste in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Benjamin Kindsvater auf 2:0. Nach der Pause schraubte Jascha Döringer in der 59. Minute das Ergebnis auf 3:0, doch Marco Specht verkürzte in der 64. Minute. Niklas Antlitz traf in der 87. Minute zum 4:1, ehe Hannes Scherer in der Nachspielzeit (90.+1) noch einmal für Hollenbach erfolgreich war. Bitter für die Gastgeber: Faßbinder sah in der 90. Minute. ---

Vor heimischem Publikum setzte Reutlingen ein deutliches Ausrufezeichen. Bereits in der 12. Minute brachte Yannick Toth den SSV in Führung. In der Schlussphase sorgten Noah-Elias Maurer (77.) und Tom Ruzicka (90.+3) für klare Verhältnisse. Mit diesem 3:0 verschafft sich Reutlingen etwas Luft im engen Mittelfeld. ---