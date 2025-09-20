VfR Aalen und Mannheim setzen sich ab, Pforzheim und Reutlingen jubeln

Die Oberliga Baden-Württemberg bot in der heutigen Fortsetzung des 9. Spieltags erneut packende Spiele. An der Tabellenspitze untermauerten der VfR Aalen und der VfR Mannheim ihre Dominanz. Dahinter behauptete sich Pforzheim eindrucksvoll, während Essingen gegen Mannheim unter die Räder kam. Auch im Tabellenmittelfeld und Abstiegskampf wurde es turbulent.
---
In der 13. Minute traf Tasos Leonidis zur Führung des FC Nöttingen, die er in der 31. Minute mit seinem zweiten Treffer ausbaute. Doch Villingen kämpfte sich zurück: Fabio Pfeifhofer verkürzte in der 37. Minute, ehe Kevin Müller kurz nach der Pause in der 50. Minute den Ausgleich erzielte. Die Partie blieb ein Schlagabtausch. Nur drei Minuten später brachte Matej Mijic Nöttingen in der 53. Minute erneut in Front, doch Villingen antwortete postwendend: Kevin Müller traf in der 55. Minute zum 3:3. Es war ein Duell voller Emotionen, das weiter Fahrt aufnahm. Salvatore Catanzano stellte in der 60. Minute den Spielstand auf 4:3 für die Gäste, bevor Stefan Zimmermann in der 71. Minute den Endstand von 5:3 herstellte.
---
Vor 315 Zuschauern machte Pforzheim seine Ambitionen deutlich. Schon in der 16. Minute brachte Cemal Durmus die Gastgeber in Führung. Denzlingen bewies zwar Moral und glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Sandro Rautenberg zum 1:1 aus. Doch direkt nach dem Wiederanpfiff stellte Dominik Salz die Führung wieder her. Innerhalb weniger Minuten erhöhte Yannick Egle mit Treffern in der 50. und 68. Minute auf 4:1 und entschied damit die Partie klar.
---
Die 200 Zuschauer in Neckarsulm erlebten eine Partie mit offenem Visier. Ravensburg ging in der 38. Minute durch Marek Bleise in Führung. Kurz vor der Pause stellte Jonas Eichinger mit dem 1:1 die Weichen wieder auf Gleichstand. Doch in der zweiten Hälfte nutzte Ravensburg seine Chancen konsequent: Yilmaz Daler traf in der 54. Minute, ehe Daniele Gabriele in der 68. Minute den 3:1-Endstand markierte.
---
Essingen erlebte ein Debakel, während Mannheim seine Titelambitionen eindrucksvoll unterstrich. Ein Eigentor von Jannik Pfänder in der 40. Minute brachte die Gäste in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Christian Kuhn in der 45.+4 Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Mannheimer das Geschehen nach Belieben: Pasqual Pander (49. und 71.) sowie Lennart Thum (61. und 76.) schraubten das Ergebnis auf 6:0.
---
In Oberachern sahen die 240 Zuschauer ein intensives Duell. Rachid Gueddin brachte die Hausherren in der 19. Minute in Führung, doch Flavio Santoro glich in der 33. Minute per Handelfmeter aus. Nach der Pause setzte Marin Stefotic in der 52. Minute ein Ausrufezeichen und erzielte das 2:1. Doch Julian Geldner konterte für die Gäste und sicherte in der 73. Minute das 2:2-Unentschieden.
---
Der KSC-Nachwuchs feierte einen wichtigen Erfolg. Ali-Eren Ersungur eröffnete in der 8. Minute das Spiel, Frederik Recktenwald legte in der 43. Minute nach. Doch Göppingen kämpfte sich zurück: Kevin Dicklhuber traf in der 58. Minute, Filip Milisic glich in der 63. Minute aus. Erst in der Schlussphase entschied Marlon Dinger mit dem 3:2 in der 84. Minute die Partie. Bekem Can Bicki setzte in der Nachspielzeit (90.+4) den Schlusspunkt zum 4:2.
---
Der Spitzenreiter aus Aalen hatte bei kämpferischen Hollenbachern Mühe, setzte sich am Ende aber durch. Ein Eigentor von Juan Faßbinder in der 45.+4 Minute brachte die Gäste in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Benjamin Kindsvater auf 2:0. Nach der Pause schraubte Jascha Döringer in der 59. Minute das Ergebnis auf 3:0, doch Marco Specht verkürzte in der 64. Minute. Niklas Antlitz traf in der 87. Minute zum 4:1, ehe Hannes Scherer in der Nachspielzeit (90.+1) noch einmal für Hollenbach erfolgreich war. Bitter für die Gastgeber: Faßbinder sah in der 90. Minute.
---
Vor heimischem Publikum setzte Reutlingen ein deutliches Ausrufezeichen. Bereits in der 12. Minute brachte Yannick Toth den SSV in Führung. In der Schlussphase sorgten Noah-Elias Maurer (77.) und Tom Ruzicka (90.+3) für klare Verhältnisse. Mit diesem 3:0 verschafft sich Reutlingen etwas Luft im engen Mittelfeld.
---
Abschließend trifft Tabellenletzter Singen auf Normannia Gmünd. Beide Teams stehen im Tabellenkeller und benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an die anderen Teams nicht zu verlieren. Ein Spiel mit hoher Bedeutung für den Abstiegskampf.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________