VfR Aalen und das lange Warten auf das erste Pflichtspiel

Der Winter hat den VfR Aalen länger festgehalten als geplant. Der Auftakt nach der Pause beim FC Nöttingen fiel dem Wetter zum Opfer, bereits eine Woche zuvor wurde das Nachholspiel in Denzlingen abgesagt – nun beginnt die zweite Saisonhälfte für Aalen erst am 21. Spieltag. Am Samstag, 28. Februar 2026, 15 Uhr, kommt der FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Für den Tabellenzweiten ist es ein verspäteter Neustart, für den Gast bereits das zweite Kapitel nach der Pause. Und doch geht es für beide um dasselbe: Rhythmus finden, bevor die Liga unerbittlich wird.
Verspäteter Start: Aalen beginnt erst am 21. Spieltag
Aalen steht in der Tabelle auf Rang zwei – mit 45 Punkten aus 18 Spielen, einer Bilanz von 14 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage sowie 40:10 Toren. Punktgleich mit dem VfR Mannheim an der Spitze, aber mit einem Spiel weniger: Diese Konstellation macht jeden ausstehenden Termin zugleich zur Chance und zur Verpflichtung. Nach der Absage in Nöttingen ist das Heimspiel gegen Bietigheim-Bissingen nun nicht einfach der Wiederbeginn, sondern die erste echte Standortbestimmung nach der Pause. Der VfR steigt ein, während andere bereits wieder im Wettbewerb angekommen sind.
Bietigheim-Bissingen: Ein Remis als erster Atemzug
Der FSV 08 hat den Neustart bereits hinter sich: Am 21. Februar 2026 spielte Bietigheim-Bissingen zuhause 1:1 gegen den 1. Göppinger SV. In der Tabelle bleibt der Gast dennoch tief unten verankert: Rang 17, 18 Punkte aus 20 Spielen (3-9-8) bei 30:41 Toren. Es ist die Art Bilanz, die jeden Zähler wie eine Notwendigkeit wirken lässt. Für Aalen bedeutet das: Gegner, die so stehen, kommen selten, um mitzuspielen – sie kommen, um zu überleben. Und gerade das kann Spiele komplizierter machen, als es die Tabellenplätze nahelegen.
Hinspiel: 0:0 als Warnschild
Wer nach einfachen Linien sucht, findet in der Hinrunde eine passende Erinnerung. Am 23. August 2025 trennte sich der VfR Aalen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 0:0. Kein Tor, keine Entscheidung – aber ein Ergebnis, das zeigt, wie wenig die Tabelle allein über eine Begegnung erzählt. Für den VfR Aalen ist dieses 0:0 heute ein Warnschild: Auch ein Spitzenreiter kann gegen einen Kellerklub ins Stocken geraten. Und doch liegt in diesem Samstag auch der Reiz: Aalen kann die Pause nicht ungeschehen machen, aber den verspäteten Start in etwas Verbindliches verwandeln.