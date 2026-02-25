VfR Aalen und das lange Warten auf das erste Pflichtspiel

Verspäteter Start: Aalen beginnt erst am 21. Spieltag Aalen steht in der Tabelle auf Rang zwei – mit 45 Punkten aus 18 Spielen, einer Bilanz von 14 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage sowie 40:10 Toren. Punktgleich mit dem VfR Mannheim an der Spitze, aber mit einem Spiel weniger: Diese Konstellation macht jeden ausstehenden Termin zugleich zur Chance und zur Verpflichtung. Nach der Absage in Nöttingen ist das Heimspiel gegen Bietigheim-Bissingen nun nicht einfach der Wiederbeginn, sondern die erste echte Standortbestimmung nach der Pause. Der VfR steigt ein, während andere bereits wieder im Wettbewerb angekommen sind.

Bietigheim-Bissingen: Ein Remis als erster Atemzug

Der FSV 08 hat den Neustart bereits hinter sich: Am 21. Februar 2026 spielte Bietigheim-Bissingen zuhause 1:1 gegen den 1. Göppinger SV. In der Tabelle bleibt der Gast dennoch tief unten verankert: Rang 17, 18 Punkte aus 20 Spielen (3-9-8) bei 30:41 Toren. Es ist die Art Bilanz, die jeden Zähler wie eine Notwendigkeit wirken lässt. Für Aalen bedeutet das: Gegner, die so stehen, kommen selten, um mitzuspielen – sie kommen, um zu überleben. Und gerade das kann Spiele komplizierter machen, als es die Tabellenplätze nahelegen.

Hinspiel: 0:0 als Warnschild

Wer nach einfachen Linien sucht, findet in der Hinrunde eine passende Erinnerung. Am 23. August 2025 trennte sich der VfR Aalen beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen mit 0:0. Kein Tor, keine Entscheidung – aber ein Ergebnis, das zeigt, wie wenig die Tabelle allein über eine Begegnung erzählt. Für den VfR Aalen ist dieses 0:0 heute ein Warnschild: Auch ein Spitzenreiter kann gegen einen Kellerklub ins Stocken geraten. Und doch liegt in diesem Samstag auch der Reiz: Aalen kann die Pause nicht ungeschehen machen, aber den verspäteten Start in etwas Verbindliches verwandeln.