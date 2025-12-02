VfR Aalen überwintert nun doch sicher als Tabellenzweiter

__________________________________________________________________________________________________



Das ist die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg

1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45

2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45

3. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31

4. TSV Essingen 18 8-6-4 30:31 30

5. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29

6. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29

7. SV Oberachern 18 8-5-5 27:35 29

8. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24

9. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24

10. Türkischer SV Singen (Auf) 18 7-2-9 26:42 23

11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 18 6-4-8 25:28 22

12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22

13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22

14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20

15. FSV Hollenbach 18 5-5-8 27:32 20

16. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 18 3-7-8 28:39 16

18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10