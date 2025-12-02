VfR Aalen überwintert nun doch sicher als Tabellenzweiter

Nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Wochenende gegen den FV Ravensburg musste der VfR Aalen die Tabellenführung der Oberliga Baden-Württemberg an den VfR Mannheim abgeben. Da in der Woche zuvor das Gastspiel beim FC Denzlingen ausgefallen war, hätte das Team von der Ostalb ursprünglich am kommenden Samstag die Chance bekommen sich im Nachholspiel die Spitze zurückzuholen, nun wurde die Partie gegen Denzlingen vom 18. Spieltag auf den 14. Februar kommenden Jahres verlegt. Damit ändert sich vor der Winterpause an der Spitze nichts mehr und der VfR Mannheim überwintert als Tabellenführer, punktgleich mit Aalen.
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - TSV Essingen
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - Türkischer SV Singen
Sa., 06.12.25 14:30 Uhr SV Oberachern - FSV Hollenbach
Sa., 14.02.26 14:00 Uhr FC Denzlingen - VfR Aalen
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45
2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45
3. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31
4. TSV Essingen 18 8-6-4 30:31 30
5. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29
6. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29
7. SV Oberachern 18 8-5-5 27:35 29
8. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24
9. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24
10. Türkischer SV Singen (Auf) 18 7-2-9 26:42 23
11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 18 6-4-8 25:28 22
12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22
13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22
14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20
15. FSV Hollenbach 18 5-5-8 27:32 20
16. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 18 3-7-8 28:39 16
18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10