VfR Aalen trotzt dem Regionalligisten und gewinnt an Überzeugung

Schon in der 9. Minute bringt Oleksii Ohurtsov den VfR mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer verleiht dem Spiel Struktur und Selbstvertrauen. Illertissen sucht den Ausgleich und erhält in der 28. Minute die große Gelegenheit. Daniel Hausmann scheitert jedoch mit einem Foulelfmeter, der ungenutzt bleibt. Für Aalen ist diese Szene ein Moment, der Zusammenhalt und Konzentration fordert – und stärkt.

Das heutige Testspiel gegen den FV Illertissen bringt genau jene Mischung mit, die eine Wintervorbereitung wertvoll macht. Ein Gegner aus der Regionalliga Bayern, ein Spiel auf Augenhöhe, frühe Entscheidungen und Phasen, in denen Stabilität gefragt ist. Der VfR Aalen nimmt diese Herausforderung an und setzt bereits in der Anfangsphase ein Zeichen.

Der VfR nutzt kurz vor der Pause seine nächste Chance. In der 45. Minute erhöht Sasa Maksimovic auf 2:0. Der Treffer fällt zu einem psychologisch günstigen Zeitpunkt und unterstreicht die Effizienz, mit der Aalen in dieser Phase agiert. Mit der Führung geht es in die Halbzeit, getragen von einem Auftritt, der Mut und Disziplin verbindet.

Nach dem Seitenwechsel verändert sich die Dynamik. In der 68. Minute verkürzt Daniel Gerstmayer auf 2:1 und bringt neue Spannung in die Partie. Der Anschlusstreffer zwingt den VfR, die letzten Minuten mit Klarheit und Entschlossenheit zu gestalten.

Aalen nimmt diese Aufgabe an. Die Mannschaft verteidigt konzentriert, bleibt aufmerksam und lässt keinen weiteren Gegentreffer zu. Der knappe Vorsprung wird über die Zeit gebracht, nicht mit Hektik, sondern mit Struktur. Der Sieg gegen einen Regionalligisten ist damit Ausdruck einer geschlossenen Mannschaftsleistung und ein positives Signal innerhalb der Vorbereitung.

Doch auch dieser Erfolg ist nur eine Etappe. Der Blick richtet sich bereits auf das kommende Testspiel, das neue Anforderungen mit sich bringt. Am Mittwoch, 11. Februar 2026, empfängt der VfR Aalen um 18:30 Uhr die Sportfreunde Dorfmerkingen. Der Gegner aus der Verbandsliga bringt ein anderes Profil mit, verlangt jedoch ebenso volle Konzentration.