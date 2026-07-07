VfR Aalen: Testspielauftakt gegen Drittligisten, dann beim Oberligist

Nach der Rückkehr in die Regionalliga Südwest beginnt für den VfR Aalen die neue Vorbereitung mit einem Gegner, der sofort Maßstäbe setzt. Am Mittwoch um 18.30 Uhr trifft der Oberliga-Meister auf die Würzburger Kickers, die ihrerseits nach einer starken Saison in der Regionalliga Bayern den Sprung in die 3. Liga geschafft haben.
Für Trainer Beniamino Molinari ist dieser erste Test deshalb mehr als ein vorsichtiger Aufgalopp. Aalen hat eine erfolgreiche Saison hinter sich, aber auch eine neue Realität vor sich. Die Regionalliga verlangt andere Lösungen als die Oberliga, mehr Tempo in engen Räumen, mehr Robustheit im Zentrum, mehr Präzision gegen Gegner, die Fehler schneller bestrafen. Gegen Würzburg bekommt der VfR nun früh einen Eindruck davon, wie groß dieser nächste Schritt werden kann.
Der Vergleich ist reizvoll, weil beide Vereine als Meister aufgestiegen sind, allerdings in unterschiedliche Richtungen. Aalen kehrte in die Regionalliga Südwest zurück, Würzburg schaffte die Rückkehr in die 3. Liga. Damit wartet auf den VfR gleich ein Gegner, der im Sommer bereits dort steht, wohin viele ambitionierte Regionalligisten erst blicken. Solche Partien sind unangenehm, aber wertvoll: Sie zeigen weniger, was schon funktioniert, als vielmehr, welche Abläufe unter Druck tragen.
Im Blick stehen auch die Neuzugänge. Michael Kleinschrodt, Lasse Jürgensen, Gianluca Gaudino, Tom Barth und Sean Seitz sollen einem Kader neue Qualität und Breite geben, der nach dem Aufstieg nicht nur ergänzt, sondern für die höhere Klasse geschärft werden muss. Zugleich haben mit Steffen Kienle, Tarik Schwinger, Ben Cahani und Marco Frisch Spieler den Verein verlassen, die Teil des vergangenen Weges waren.
Molinari wird deshalb auf mehr achten als auf das Ergebnis. Entscheidend wird sein, wie kompakt Aalen gegen den Ball arbeitet, wie mutig der VfR nach Ballgewinnen umschaltet und wie schnell die neuen Spieler Orientierung in der gemeinsamen Ordnung finden. Im Juli ist noch nichts endgültig, aber vieles verrät schon eine Richtung.
Lange Zeit zur Einordnung bleibt nicht. Schon am Samstag folgt der nächste Test gegen den 1. FC Normannia Gmünd aus der Oberliga Baden-Württemberg. Nach dem Drittligisten wartet also ein Gegner aus jener Klasse, die Aalen gerade hinter sich gelassen hat. Genau diese Mischung macht den Start interessant: erst der Blick nach oben, dann der Vergleich mit der eigenen Vergangenheit. Für den VfR beginnt der Sommer mit einer klaren Botschaft: Der Aufstieg war Abschluss und Auftrag zugleich.