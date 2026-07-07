VfR Aalen: Testspielauftakt gegen Drittligisten, dann beim Oberligist

Für Trainer Beniamino Molinari ist dieser erste Test deshalb mehr als ein vorsichtiger Aufgalopp. Aalen hat eine erfolgreiche Saison hinter sich, aber auch eine neue Realität vor sich. Die Regionalliga verlangt andere Lösungen als die Oberliga, mehr Tempo in engen Räumen, mehr Robustheit im Zentrum, mehr Präzision gegen Gegner, die Fehler schneller bestrafen. Gegen Würzburg bekommt der VfR nun früh einen Eindruck davon, wie groß dieser nächste Schritt werden kann.

Der Vergleich ist reizvoll, weil beide Vereine als Meister aufgestiegen sind, allerdings in unterschiedliche Richtungen. Aalen kehrte in die Regionalliga Südwest zurück, Würzburg schaffte die Rückkehr in die 3. Liga. Damit wartet auf den VfR gleich ein Gegner, der im Sommer bereits dort steht, wohin viele ambitionierte Regionalligisten erst blicken. Solche Partien sind unangenehm, aber wertvoll: Sie zeigen weniger, was schon funktioniert, als vielmehr, welche Abläufe unter Druck tragen.