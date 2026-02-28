VfR Aalen stürmt an die Spitze: Sechs Tore nach Winterstille

Blitzstart: Drei Tore in 15 Minuten Der VfR Aalen machte aus dem langen Warten keine Vorsicht, sondern Tempo. Jascha Döringer traf bereits in der 1. Minute zum 1:0, Stefan Wächter erhöhte in der 6. Minute auf 2:0. Spätestens mit dem 3:0 durch Sasa Maksimovic (15.) war das Spiel in eine Richtung gelenkt, die sich für den Gast wie ein steiler Hang anfühlen musste. Schiedsrichter Achim Mauz sah eine Partie, in der Aalen die frühe Entschlossenheit in eine klare Führung übersetzte – ohne Umwege, ohne Anlauf, als habe es die Winterpause nie gegeben.

Nach der Pause: Aalen bleibt konsequent, sogar der Elfmeter passt ins Bild

Auch in der zweiten Hälfte blieb Aalen nicht beim Verwalten. Niklas Antlitz stellte in der 62. Minute auf 4:0, Vico Meien legte in der 69. Minute das 5:0 nach. Dazwischen lag ein Moment, der die Überlegenheit nicht schmälert, aber das Protokoll schärft: Benjamin Kindsvater scheiterte in der 65. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Sven Burkhardt. Es war eine Szene, die zeigt, dass selbst ein dominanter Nachmittag nicht perfekt sein muss, um eindeutig zu sein. Den Schlusspunkt setzte Steffen Kienle in der 82. Minute zum 6:0.

Tabellenblick: Neuer Spitzenreiter – mit einem Spiel weniger

Der Sieg trägt Aalen auf Rang eins. Nach 19 Spielen steht der VfR bei 48 Punkten (15 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage) und einer Torbilanz von 46:10. Dahinter folgt der VfR Mannheim mit 45 Punkten aus 20 Partien. Der Abstand ist klein, die Symbolik groß: Aalen ist neuer Tabellenführer – und hat dabei noch ein Spiel in der Hinterhand. Für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen bleibt die Lage düster: Rang 17, 18 Punkte aus 21 Spielen, 30:47 Tore. In einer Liga mit vier Absteigern verschärft jedes klare Ergebnis unten den Druck – während Aalen oben seine Ansprüche mit Wucht unterstreicht.