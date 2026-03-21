VfR Aalen stolpert im Derby gegen Essingen, VfR Mannheim rückt heran

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Vor 650 Zuschauern untermauerte der VfR Mannheim seine Ambitionen im Titelkampf. Zunächst ging der 1. Göppinger SV durch Luca Piljek in der 33. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Jannik Marx erzielte bereits in der 35. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel drehte Mannheim die Partie endgültig, als Pasqual Pander in der 49. Minute zum 1:2 traf. Den Schlusspunkt setzte Luca Stellwagen in der 78. Minute mit dem Treffer zum 1:3-Endstand. Mannheim rückt damit bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran. ---

In einer hart umkämpften Begegnung sicherte sich die TSG Backnang vor 150 Zuschauern drei wichtige Punkte gegen Türkspor Neckarsulm. Den entscheidenden Treffer erzielte Flavio Santoro in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+4) zum 1:0. In der zweiten Halbzeit mussten die Gastgeber eine kritische Phase überstehen, nachdem Patrick Tichy in der 61. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Trotz Unterzahl rettete Backnang den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Lange Zeit sah es vor 200 Zuschauern im Breisgau nach einem torlosen Unentschieden aus. Doch in der Schlussminute schlug der Favorit FC 08 Villingen eiskalt zu. Christian Derflinger erzielte in der 90. Minute das goldene Tor zum 0:1-Sieg gegen den FC Denzlingen. ---

Eine schmerzhafte Heimniederlage musste der FSV 08 Bietigheim-Bissingen vor 200 Zuschauern gegen die Reserve des Karlsruher SC hinnehmen. Der Torreigen begann bereits in der 3. Minute durch Ali-Eren Ersungur, der zum 0:1 traf. Bleart Dautaj gelang in der 40. Minute zwar der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1, doch nach der Pause brachen die Gastgeber zusammen. Nico Engel erzielte in der 49. Minute das 1:2, gefolgt vom 1:3 durch Jassin Manai in der 54. Minute. Niklas Behr schraubte das Ergebnis in der 59. Minute auf 1:4, bevor Efe-Kaan Sihlaroglu in der 81. Minute das 1:5 markierte. Den Schlusspunkt zum 1:6 setzte erneut Nico Engel in der 86. Minute. ---

Der 1. CfR Pforzheim entführte vor 325 Zuschauern drei Punkte beim SV Oberachern. Die Gäste erwischten einen Blitzstart: Tim Schwaiger verwandelte in der 4. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1. Admir Osmicic erhöhte in der 17. Minute auf 0:2, und Noah Lulic sorgte bereits in der 37. Minute mit dem 0:3 für eine Vorentscheidung. Kurz vor der Pause gelang Maximilian Weiß in der 45. Minute der Anschlusstreffer zum 1:3. In der Schlussminute sah der Pforzheimer Torschütze Tim Schwaiger noch die Gelb-Rote Karte (90.). ---

Das mit Spannung erwartete Derby vor der Saison-Rekordkulisse von 4644 Zuschauern bot Dramatik pur. Der VfR Aalen wurde kalt erwischt, als Besnik Koci bereits in der 1. Minute das 0:1 für den TSV Essingen erzielte. Patrick Auracher erhöhte in der 18. Minute auf 0:2. Aalen schöpfte neue Hoffnung, als Stefan Wächter in der 57. Minute auf 1:2 verkürzte. Trotz der Gelb-Roten Karte gegen den Essinger Leon Leuze (61.) schlugen die Gäste zurück: Erneut Patrick Auracher traf in der 76. Minute per Foulelfmeter zum 1:3. Der Anschlusstreffer zum 2:3 durch Thomas Geyer in der 81. Minute reichte dem Spitzenreiter nicht mehr zur Wende. ---

Der FC Nöttingen feierte ein Schützenfest gegen den Türkischen SV Singen. David Zenner eröffnete in der 4. Minute den Reigen zum 1:0. Zwar glich Cheick Oumar Coulibaly in der 24. Minute für die Gäste zum 1:1 aus, doch danach spielten nur noch die Hausherren. Matej Mijic erzielte in der 30. Minute das 2:1, Salvatore Catanzano erhöhte in der 38. Minute auf 3:1, und erneut Matej Mijic traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) zum 4:1. In der zweiten Halbzeit legten Tasos Leonidis in der 70. Minute zum 5:1 und Egemen Sarikaya in der 78. Minute zum 6:1-Endstand nach. ---

Vor 340 Zuschauern teilten sich der 1. FC Normannia Gmünd und der FSV Hollenbach die Punkte. Georg Wilhelm brachte die Normannia in der 14. Minute mit 1:0 in Führung, doch postwendend glich Hannes Scherer in der 15. Minute zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel sorgte Alexander Aschauer in der 51. Minute für das 2:1 der Gastgeber. Den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte erneut Hannes Scherer in der 80. Minute. ---