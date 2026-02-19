VfR Aalen startet mit schwerer Aufgabe in Nordbaden

Tabellenbild: Aalen ganz oben, Nöttingen in Schlagdistanz Die Ausgangslage ist klar und dennoch empfindlich. Der VfR Aalen steht nach 18 Spielen bei 14 Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage, mit 40:10 Toren und 45 Punkten – punktgleich mit Spitzenreiter VfR Mannheim, der allerdings bereits 19 Partien absolviert hat. Der FC Nöttingen wiederum ist Sechster: 29 Punkte aus 19 Spielen (9-2-8), 41:37 Tore. Das ist kein Verfolger im Gleichschritt, aber ein Gegner mit Offensivzahlen, die Aufmerksamkeit verlangen, und mit einer Position, die jedes Spitzenteam ernst nehmen muss.

Hinspiel: Aalens 2:0 als saubere Vorlage

Im direkten Vergleich hat der VfR Aalen bereits gezeigt, dass er Nöttingen kontrollieren kann. Das Hinspiel am 16. August 2025 gewann Aalen zuhause mit 2:0. Mehr lässt sich aus dem Ergebnis nicht herauslesen, aber genug: Der VfR fand damals Mittel und Ordnung, um das Duell ohne Gegentor zu beenden. Für den Rückrundenstart ist das ein nützlicher Bezugspunkt – nicht als Versprechen, sondern als Erinnerung daran, dass diese Paarung bereits einmal klar zugunsten Aalens ausfiel.

Vor der Pause: Dämpfer hier, Rückenwind dort

Mit welchem Ton beide Teams aus der Winterpause kommen, deuteten die letzten Ergebnisse an. Aalen ging am 29. November 2025 mit einer 0:1-Niederlage gegen den FV Ravensburg in die Unterbrechung – ein knapper, aber spürbarer Dämpfer. Nöttingen kassierte am selben Tag auswärts ein 0:3 beim 1. Göppinger SV. Zwei Niederlagen, die keine Trends belegen, aber den Neustart schärfen: Für den VfR Aalen geht es darum, die Tabellenposition zu behaupten – und zugleich die Punktgleichheit an der Spitze in eine eigene Richtung zu bewegen.