VfR Aalen spielt nicht in Denzlingen: Nachholspiel erneut abgesagt

Das einzige Nachholspiel der Oberliga Baden-Württemberg vor dem Start des 20. Spieltags ist nun erneut abgesagt. Der Zweite VfR Aalen wollte eine Woche vor dem Restart der Liga die Tabellenführung zurück erobern, doch das Wetter machte dem Plan einen Strich durch die Rechnung. Auf Instagram postet der Verein dazu: "Das Nachholspiel gegen Denzlingen muss erneut abgesagt werden. Die Witterungsverhältnisse in Denzlingen lassen kein Spiel zu. Weitere Infos folgen."
---
---
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr TSG Backnang - Karlsruher SC II
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC Denzlingen - FSV Hollenbach
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. Göppinger SV
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - FC 08 Villingen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - SSV Reutlingen
Sa., 21.02.26 14:30 Uhr SV Oberachern - Türkischer SV Singen
Sa., 21.02.26 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - TSV Essingen
Sa., 21.02.26 15:00 Uhr FV Ravensburg - VfR Mannheim
Sa., 21.02.26 15:00 Uhr FC Nöttingen - VfR Aalen
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________