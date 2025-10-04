VfR Aalen siegt klar, VfR Mannheim patzt, SSV Reutlingen jubelt

Der 11. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg endete heute mit intensiven Duellen, die für jede Menge Spannung sorgten. Während der VfR Aalen seine Tabellenführung mit einem starken Auftritt festigte, mussten andere Mannschaften hart kämpfen, um Punkte zu sammeln. Besonders im Abstiegskampf und im Mittelfeld der Tabelle ging es mit viel Leidenschaft zur Sache. Jede Partie hatte ihre eigene Geschichte – von dramatischen Platzverweisen über frühe Tore bis hin zu knappen Siegen.

Vor 1233 Zuschauern lieferten sich der 1. CfR Pforzheim und der FC Nöttingen ein kampfbetontes, von Taktik geprägtes Spiel. Beide Teams suchten über lange Strecken den Weg nach vorne, doch entscheidende Durchbrüche blieben aus. Vor allem im Mittelfeld entwickelte sich ein zähes Ringen um Ballkontrolle, das die Abwehrreihen beider Seiten immer wieder festigten. So blieb es nach 90 intensiven Minuten beim 0:0. ---

Türkspor Neckarsulm zeigte vor 200 Zuschauern eine beeindruckende Leistung. Cristian Gilés Sanchez war der Mann des Abends: Bereits in der 14. Minute brachte er die Gastgeber in Führung. Nur vier Minuten später legte er nach und stellte mit seinem zweiten Tor früh die Weichen auf Sieg. In der 77. Minute machte Cristian Gilés Sanchez mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt und krönte seine überragende Vorstellung. Zwei Minuten später konnte Max Stumm zwar noch den Anschlusstreffer erzielen, doch an der klaren Niederlage der Gäste änderte das nichts mehr. ---

Das Aufeinandertreffen der beiden Teams war geprägt von diszipliniertem Defensivspiel und vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Der TSV Essingen wollte seine Heimstärke nutzen, um den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten, fand aber keine Lücke in der Hollenbacher Defensive. Auch der FSV Hollenbach zeigte sich kompakt und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. Doch fehlte im entscheidenden Moment die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. So blieb es trotz hoher Laufbereitschaft und einigen Halbchancen bei einem torlosen Remis. ---

Die Zuschauer in Backnang sahen ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag gaben. Beide Teams tasteten sich lange ab, ehe Fabijan Domic in der 42. Minute die entscheidende Szene herbeiführte. Sein Treffer zum 1:0 brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel drängte Denzlingen auf den Ausgleich, doch Backnang verteidigte mit großem Einsatz. Der Jubel nach dem Abpfiff war entsprechend groß, denn die TSG sicherte sich drei wichtige Punkte, während der Aufsteiger aus Denzlingen ohne Zählbares blieb. ---

Villingen erwischte den besseren Start und ging früh durch Georgios Pintidis in der 17. Minute in Führung. Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 57. Minute schwächte sich Villingen selbst, als Kevin Müller die Gelb-Rote Karte sah. Doch die Gastgeber ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Mit großem Kampfgeist verteidigten sie den knappen Vorsprung und feierten einen wichtigen Heimsieg. ---

Oberachern und Ravensburg lieferten sich ein hart umkämpftes Duell, in dem beide Mannschaften diszipliniert auftraten. Das Tor des Tages fiel in der 34. Minute, als Nicolas Jann für Ravensburg traf. Die Gastgeber versuchten danach, zurückzukommen, fanden jedoch keine Lücke in der stabilen Defensive der Gäste. Ravensburg nahm die drei Punkte dank einer starken Auswärtsleistung mit, während Oberachern trotz großem Einsatz leer ausging. ---

In Singen war der VfR Aalen von Beginn an tonangebend. Schon in der 13. Minute verwandelte Benjamin Kindsvater einen Foulelfmeter zur Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Vico Meien auf 0:2. Noch vor der Pause stellte erneut Benjamin Kindsvater in der Nachspielzeit auf 0:3 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. In der 77. Minute musste Mokhtar Boulachab nach einer Roten Karte vom Platz, was die Aufgabe für die Gastgeber noch schwieriger machte. Aalen spielte die Partie souverän zu Ende und untermauerte mit dem deutlichen Auswärtssieg seine Spitzenposition. ---