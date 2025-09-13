VfR Aalen setzt sich an die Spitze – TSV Essingen rettet Remis

Der 8. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg bot Dramatik, Tore und enge Entscheidungen. Aalen übernimmt die Tabellenführung, Essingen rettet spät einen Punkt und Hollenbach triumphiert in Göppingen.
---
Türkspor Neckarsulm erwischte in Denzlingen einen Traumstart. Schon in der 6. Minute brachte Melvin Avdic die Gäste in Führung. Vor der Pause vergab Cristian Gilés Sanchez zunächst einen Foulelfmeter gegen Torwart Dustin Jund, traf aber kurz darauf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:0. In der 69. Minute erhöhte Pascal Sohm auf 3:0 und entschied die Partie. Erst in der Nachspielzeit gelang Anes Vrazalica das Tor zum 1:3-Endstand. In der 79. Minute schwächte sich Türkspor zudem durch eine Gelb-Rote Karte für Cristian Gilés Sanchez. Trotz Unterzahl verteidigten die Gäste den Auswärtssieg.
---
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Backnang. Patrick Tichy brachte die Hausherren in der 14. Minute früh in Führung. Nach einem verwandelten Elfmeter von Giuliano Greco in der 34. Minute schien die TSG klar auf Kurs. Doch Noah Lulic brachte Pforzheim nur zwei Minuten später zurück ins Spiel. Kurz vor der Pause erhöhte Terry Asare per Handelfmeter auf 3:1, ehe Lulic in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs erneut verkürzte. In der zweiten Hälfte spielte Backnang jedoch konsequent weiter: Asare traf in der 57. Minute zum 4:2, und Fabijan Domic stellte in der 68. Minute den Endstand von 5:2 her.
---
Oberachern legte zuhause einen starken Auftritt hin und führte nach Treffern von Marin Stefotic in der 20. und 61. Minute mit 2:0. Doch Essingen zeigte große Moral. Zunächst verkürzten die Gäste durch ein Eigentor von Henri Scherer in der 81. Minute. In der 87. Minute sorgte Blend Etemi mit seinem Treffer für den 2:2-Ausgleich. Damit nimmt Essingen einen wichtigen Auswärtspunkt mit, während Oberachern den Sieg knapp verpasste.
---
Vor 450 Zuschauern entwickelte sich in Göppingen ein intensives Duell. Luca Piljek traf in der 20. und 26. Minute doppelt und brachte den GSV jeweils in Führung. Doch Hollenbach schlug zurück: Hannes Scherer glich zunächst in der 25. Minute aus, bevor Marco Specht mit Treffern in der 61. und 77. Minute das Spiel drehte. Niklas Dörr sorgte in der 85. Minute für den 4:2-Endstand.
---
In Gmünd sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Begegnung. Marvin Gnaase brachte die Hausherren in der 17. Minute in Führung. Nur acht Minuten später glich Ali-Eren Ersungur für den KSC II aus. Beide Mannschaften suchten den Siegtreffer, doch am Ende blieb es beim 1:1.
---
Ein spannendes Duell mit vielen Wendungen erlebten die 650 Zuschauer im Stadion an der Kreuzeiche. Kurz vor der Pause brachte Tasos Leonidis Nöttingen in der 44. Minute in Führung. Direkt nach der Halbzeit glich Konstantinos Markopoulos in der 50. Minute für den SSV aus. Doch Stefan Zimmermann (66.) und Felix Waldraff (84.) sorgten für einen komfortablen Vorsprung der Gäste. Der späte Treffer von Markopoulos in der Nachspielzeit zum 2:3 kam zu spät für Reutlingen.
---
Ravensburg musste sich vor 640 Zuschauern dem FC 08 Villingen geschlagen geben. Jonas Busam eröffnete in der 32. Minute den Torreigen, Fabio Pfeifhofer erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Zwar brachte Daniele Gabriele die Gastgeber in der 65. Minute zurück ins Spiel, doch Marcel Sökler stellte in der 76. Minute den 3:1-Endstand her.
---
Das Spitzenspiel zog über 2000 Zuschauer in die Arena. Im Duell der beiden ungeschlagenen Teams hatte Aalen das bessere Ende für sich. In der 34. Minute erzielte Sasa Maksimovic den goldenen Treffer. Mit dem 1:0-Erfolg übernimmt Aalen die Tabellenführung und fügt Mannheim die erste Saisonniederlage zu.
---
Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Singen. Emre Yalcin traf in der 31. Minute zur Führung. In der zweiten Hälfte machten Alexander Götz (75.) und Max Stumm (77.) alles klar. Mit dem klaren 3:0-Erfolg verschafft sich der FSV Luft im Tabellenkeller, während Singen am Ende wieder ohne Punkte bleibt.
