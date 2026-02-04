VfR Aalen setzt im Trainingslager ein Ausrufezeichen

Gegen die Zweitvertretung von Shakhtar Donetsk tritt der Oberligist mit Klarheit und Struktur auf. Von Beginn an zeigt die Mannschaft, dass sie nicht angereist ist, um nur Kilometer zu sammeln. Aalen übernimmt Verantwortung, gestaltet das Spiel aktiv und lässt keinen Zweifel an der eigenen Haltung. Die Abläufe wirken abgestimmt, die Intensität hoch, die Körpersprache geschlossen.

Dieses Testspiel ist für den VfR Aalen weit mehr als ein freundlicher Vergleich unter südlicher Sonne. Seit Sonntag bereitet sich die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari im Trainingslager in Antalya auf die kommenden Aufgaben vor. Die Bedingungen sind ideal, der Anspruch hoch – und genau diesen Anspruch transportiert Aalen im ersten Testspiel der Woche auf den Platz.

Früh wird deutlich, dass Aalen die Kontrolle behalten will. Die Mannschaft agiert diszipliniert gegen den Ball und zielstrebig im Spiel nach vorn. Die defensive Ordnung steht stabil, gleichzeitig werden im Offensivspiel immer wieder Lösungen gefunden. Der erste Treffer gibt dem Auftritt zusätzliche Sicherheit. Der Gegner aus der Ukraine bleibt bemüht, findet jedoch kaum Mittel, um die Ordnung des VfR ernsthaft zu gefährden.

Zwei Treffer erzielt Niklas Antlitz. Mit Vico Meien und Dean Melo tragen sich zwei weitere Spieler in die Torschützenliste ein. Die Treffer verteilen sich auf mehrere Akteure und spiegeln die Breite des Kaders wider. Genau das ist ein zentrales Signal dieses Testspiels: Aalen ist nicht auf einzelne Momente angewiesen, sondern tritt als Einheit auf, in der Verantwortung geteilt wird.

Der 4:0-Endstand ist deutlich, aber nicht zufällig. Er ist das Resultat eines konzentrierten Auftritts über die gesamte Spielzeit hinweg. Aalen lässt defensiv nichts anbrennen, bleibt aufmerksam und nutzt die sich bietenden Räume konsequent. Das Spiel wirkt kontrolliert, ohne an Tempo zu verlieren – eine Mischung, die gerade in dieser Phase der Vorbereitung wertvoll ist.