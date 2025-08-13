VfR Aalen: "Schade, dass wir uns nicht belohnt haben"

Der Oberligist VfR Aalen zeigt im Heimspiel der 3. Runde im WFV-Pokal gegen den Regionalligisten Stuttgarter Kickers eine mutige Leistung, verliert aber aufgrund fehlender Effizienz. VfR-Trainer Beniamino Molinari sieht trotzdem keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen.
Mutiger Auftritt gegen den Favoriten
Vor 2011 Zuschauern stellte sich der VfR Aalen am heutigen Mittwochabend der großen Herausforderung in der 3. Runde des WFV-Pokals. Mit den Stuttgarter Kickers war ein ambitionierter Regionalligist zu Gast, der seiner Favoritenrolle letztlich gerecht wurde. Trotz einer couragierten Vorstellung musste sich Aalen mit 0:2 geschlagen geben. VfR-Trainer Beniamino Molinari brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt: „Schade, dass wir uns für den Aufwand nicht belohnt haben. Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft ein gutes Spiel gemacht.“
Starker Beginn, aber Rückstand nach 13 Minuten
Die Aalener starteten mutig in die Partie und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Der Trainer lobte: „In der 1. Halbzeit haben wir mit dem Ball sehr mutig gespielt und viele Lösungen gehabt.“ Doch während Aalen den Ball gut laufen ließ, zeigten die Kickers ihre Kaltschnäuzigkeit. In der 13. Minute traf Flamur Berisha zur Gästeführung – ein Wirkungstreffer, der dem Regionalligisten zusätzliche Sicherheit gab.
Effizienz auf Seiten der Gäste
Molinari musste anerkennen, dass der Gegner die entscheidenden Momente für sich nutzte: „Die Kickers haben uns dann aber gezeigt, was Effizienz ist. Wir kamen nie wirklich zum Abschluss.“ Aalen hielt zwar kämpferisch dagegen, doch im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft. Die Gäste verteidigten diszipliniert und ließen nur wenige klare Chancen zu.
Große Ausgleichschance nach der Pause
Nach dem Seitenwechsel gab es einen Aufreger aus Sicht der Aalener: Eine große Gelegenheit zum 1:1 brachte noch einmal Hoffnung. „In der 2. Halbzeit haben wir eine große Chance zum 1:1“, schilderte Molinari. Doch diese Möglichkeit blieb ungenutzt – und die Strafe folgte prompt. Nur wenige Minuten später nutzte David Braig (56.) die nächste Chance der Gäste eiskalt und erhöhte auf 2:0.
Moral intakt trotz Rückstand
Auch nach dem zweiten Gegentreffer steckte der VfR Aalen nicht auf. Die Spieler kämpften um jeden Ball und versuchten, noch einmal ins Spiel zurückzufinden. Zwar gelang kein Treffer mehr, doch Molinari sagt: „Die Jungs sind enttäuscht, aber es gibt keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen.“ Die Partie zeigte, dass Aalen auch gegen höherklassige Gegner mithalten kann – allerdings müssen Torchancen konsequenter genutzt werden.
Klarer Blick nach vorne
Der Trainer richtete den Blick gleich auf die kommende Aufgabe in der Oberliga: „Wir brauchen nun zwei gute Trainingseinheiten, wo wir die Köpfe sofort wieder hochnehmen müssen.“ Bereits am Samstag steht mit dem Heimspiel gegen den FC Nöttingen die nächste Herausforderung an. Molinari rechnet dabei mit einem Gegner, der in der Oberliga fest etabliert ist: „Am Samstag erwarten wir eine total gestandene Oberliga-Mannschaft, die uns alles abverlangen wird.“
Tabellensituation in der Liga
In der Oberliga Baden-Württemberg steht der VfR Aalen nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten und 5:1 Toren auf Rang zwei – punktgleich mit Spitzenreiter 1. CfR Pforzheim und dem TSV Essingen. Der FC Nöttingen reist als Tabellenfünfzehnter an und steht bereits unter Zugzwang, den ersten Saisonsieg einzufahren.
Niederlage mit Lerneffekt
Das 0:2 gegen die Stuttgarter Kickers bedeutet für den VfR Aalen das Pokalaus, doch die Art und Weise des Auftritts gibt Grund zur Zuversicht. Molinari hob die mutige Spielweise und den Teamgeist hervor, machte aber auch deutlich, dass in der Chancenverwertung gearbeitet werden muss. Die Marschroute ist klar: Den Schwung und die Intensität aus dem Pokalspiel mit in die Liga nehmen – und am Samstag gegen Nöttingen den dritten Sieg im dritten Spiel anpeilen.