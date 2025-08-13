VfR Aalen: "Schade, dass wir uns nicht belohnt haben"

Der Oberligist VfR Aalen zeigt im Heimspiel der 3. Runde im WFV-Pokal gegen den Regionalligisten Stuttgarter Kickers eine mutige Leistung, verliert aber aufgrund fehlender Effizienz. VfR-Trainer Beniamino Molinari sieht trotzdem keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen.

Vor 2011 Zuschauern stellte sich der VfR Aalen am heutigen Mittwochabend der großen Herausforderung in der 3. Runde des WFV-Pokals. Mit den Stuttgarter Kickers war ein ambitionierter Regionalligist zu Gast, der seiner Favoritenrolle letztlich gerecht wurde. Trotz einer couragierten Vorstellung musste sich Aalen mit 0:2 geschlagen geben. VfR-Trainer Beniamino Molinari brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt: „Schade, dass wir uns für den Aufwand nicht belohnt haben. Wir haben gegen eine richtig gute Mannschaft ein gutes Spiel gemacht.“

Starker Beginn, aber Rückstand nach 13 Minuten

Die Aalener starteten mutig in die Partie und suchten immer wieder den Weg nach vorne. Der Trainer lobte: „In der 1. Halbzeit haben wir mit dem Ball sehr mutig gespielt und viele Lösungen gehabt.“ Doch während Aalen den Ball gut laufen ließ, zeigten die Kickers ihre Kaltschnäuzigkeit. In der 13. Minute traf Flamur Berisha zur Gästeführung – ein Wirkungstreffer, der dem Regionalligisten zusätzliche Sicherheit gab.

Effizienz auf Seiten der Gäste

Molinari musste anerkennen, dass der Gegner die entscheidenden Momente für sich nutzte: „Die Kickers haben uns dann aber gezeigt, was Effizienz ist. Wir kamen nie wirklich zum Abschluss.“ Aalen hielt zwar kämpferisch dagegen, doch im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft. Die Gäste verteidigten diszipliniert und ließen nur wenige klare Chancen zu.

Große Ausgleichschance nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel gab es einen Aufreger aus Sicht der Aalener: Eine große Gelegenheit zum 1:1 brachte noch einmal Hoffnung. „In der 2. Halbzeit haben wir eine große Chance zum 1:1“, schilderte Molinari. Doch diese Möglichkeit blieb ungenutzt – und die Strafe folgte prompt. Nur wenige Minuten später nutzte David Braig (56.) die nächste Chance der Gäste eiskalt und erhöhte auf 2:0.

Moral intakt trotz Rückstand

Auch nach dem zweiten Gegentreffer steckte der VfR Aalen nicht auf. Die Spieler kämpften um jeden Ball und versuchten, noch einmal ins Spiel zurückzufinden. Zwar gelang kein Treffer mehr, doch Molinari sagt: „Die Jungs sind enttäuscht, aber es gibt keinen Grund, die Köpfe hängen zu lassen.“ Die Partie zeigte, dass Aalen auch gegen höherklassige Gegner mithalten kann – allerdings müssen Torchancen konsequenter genutzt werden.