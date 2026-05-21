VfR Aalen reist als Meister zur nächsten Etappe der Abschiedstour

Mit 80 Punkten aus 32 Spielen und einem Torverhältnis von 81:20 steht der VfR Aalen weit vor der Konkurrenz. Der Vorsprung auf den VfR Mannheim ist längst uneinholbar, die Meisterschaft seit zwei Spieltagen gesichert. Für Aalen verändert das den Tabellenblick, nicht aber den sportlichen Maßstab. Gerade in den letzten Wochen der Saison geht es darum, den Anspruch des Aufsteigers auch ohne äußeren Ergebnisdruck sichtbar zu halten.

Das 5:1 gegen den 1. CfR Pforzheim hat gezeigt, dass Aalen nach dem Titelgewinn nicht in einen verwaltenden Modus gefallen ist. Die Mannschaft übernahm früh die Kontrolle, führte bereits nach einer halben Stunde mit 3:0 und ließ auch nach dem Seitenwechsel kaum Zweifel an den Kräfteverhältnissen. Dean Melo, Niklas Antlitz, Ali Odabas und Luigi Campagna sorgten für einen klaren Heimsieg, der den Meistertitel noch einmal unterstrich. Die Partie war ein weiterer Beleg dafür, dass der VfR seine Saison mit Nachdruck zu Ende bringen will.

Oberachern als ernsthafte Aufgabe

Mit dem SV Oberachern wartet nun ein Gegner aus dem oberen Mittelfeld, der mit 51 Punkten auf Rang sechs steht. Die Gastgeber haben damit eine Saison gespielt, die deutlich stabiler verlief als die vieler Mannschaften im unteren Teil der Tabelle. Für Aalen ist das ein weiterer Test gegen ein Team, das weder vom Abstieg bedroht ist noch noch um den Aufstieg spielt, sich aber gerade zuhause behaupten will. Solche Spiele verlangen Konzentration, weil sie oft über Konsequenz und Ernsthaftigkeit entschieden werden.

Abschiedstour ohne Leerlauf

Für den VfR ist die Partie in Oberachern ein weiteres Kapitel einer Oberliga-Abschiedstour, die sportlich bereits den Charakter eines Ausklangs trägt. Dennoch kann diese Schlussphase wichtig sein, um den Rhythmus zu halten und die Meisterschaft nicht nur rechnerisch, sondern auch im Auftreten zu tragen. Nach dem klaren Sieg gegen Pforzheim bietet sich nun die nächste Gelegenheit, den eigenen Standard zu bestätigen. Aalen hat die Liga in dieser Saison dominiert; die letzten Wochen entscheiden nun darüber, wie geschlossen dieses Bild am Ende bestehen bleibt.