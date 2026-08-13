VfR Aalen peilt in Hessen den ersten Saisonsieg an

Der Start gegen Freiburg II war ordentlich, fühlte sich am Ende aber unglücklich an. Vor 2059 Zuschauern brachte Dean Melo den VfR bereits in der fünften Minute in Führung. Aalen war wach, griffig und über weite Strecken stabil. Nach der Pause glich Fabian Rüdlin per Foulelfmeter aus, ehe Yunus Emre Kahriman in der 90. Minute selbst vom Punkt die große Chance zum Sieg hatte, aber am Freiburger Torhüter scheiterte. So blieb ein Punkt, der wegen der späten Möglichkeit eher nach verpasster Gelegenheit schmeckte.

Gerade deshalb kommt das Spiel in Steinbach als Charaktertest. Der VfR muss die Enttäuschung über den vergebenen Elfmeter abschütteln und den positiven Kern des Auftakts mitnehmen: Struktur, frühe Präsenz, defensive Ordnung und die Fähigkeit, einem spielstarken Gegner Paroli zu bieten. Für Trainer Beniamino Molinari wird entscheidend sein, ob seine Mannschaft diese Stabilität auch auswärts bestätigen kann.

Steinbach Haiger ist mit einem 2:2 beim SV Sandhausen gestartet und zeigte dort ebenfalls Widerstandsfähigkeit. Till Hausotter brachte den TSV früh in Führung, nach dem Ausgleich stellte Jakob Pfahl in der 69. Minute auf 1:2. Erst tief in der Nachspielzeit kassierte Steinbach durch Stefan Maderer noch den Ausgleich. Die Schlussphase war turbulent: Sandhausen sah Gelb-Rot, Steinbachs Ole Käuper Rot. Auch das zeigt, wie intensiv der Auftakt war.