VfR Aalen: Luigi Campagna übernimmt Verantwortung als Co-Trainer

– Foto: Eibner / Verein

Der VfR Aalen, Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, bindet Luigi Campagna weiter ein. Der 36-Jährige wechselt nach seiner aktiven Spielerrolle in den Trainerstab und übernimmt Verantwortung als Co-Trainer. Damit bleibt ein erfahrener Akteur dem Team auch nach dem Aufstieg erhalten.

Campagna stand in der vergangenen Saison noch selbst für den VfR Aalen auf dem Platz. In der Oberliga-Meistersaison 2025/26 absolvierte er 26 Spiele, erzielte drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Bereits 2024/25 war er mit 31 Einsätzen, einem Tor und fünf Vorlagen fester Bestandteil der Aalener Mannschaft. Nun bringt er seine Erfahrung an der Seitenlinie ein.

Insgesamt kommt Campagna auf eine erfasste Bilanz von 375 Spielen, 17 Toren und 15 Vorlagen. Seine Laufbahn führte ihn unter anderem zu den Stuttgarter Kickers, Kickers Offenbach, dem SSV Ulm 1846, Germania Halberstadt, der TSG Neustrelitz, dem TuS Erndtebrück, den Sportfreunden Schwäbisch Hall und dem TSV Crailsheim. Dabei sammelte er viel Erfahrung in der Regionalliga Südwest, Regionalliga Nordost, Regionalliga West, Oberliga Baden-Württemberg und Verbandsliga Württemberg.