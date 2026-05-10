VfR Aalen krönt seine Saison und kehrt in die Regionalliga zurück

Die Partie begann mit der besonderen Spannung eines möglichen Aufstiegstags. Türkspor Neckarsulm hielt körperlich dagegen und kam zu Beginn der zweiten Hälfte sogar zu einer guten Gelegenheit, als Julian Grupp aus aussichtsreicher Position über das Tor schoss. Aalen brauchte etwas Zeit, um seinen Rhythmus zu finden, wirkte nach rund einer halben Stunde aber zunehmend spielbestimmend. In der 30. Minute fiel das 1:0: Nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite legte Benjamin Kindsvater zurück, Luigi Campagna schob aus dem Rückraum ein.

Mit der Führung im Rücken kontrollierte der VfR die Begegnung immer klarer. Kurz nach Wiederbeginn versuchte Neckarsulm zwar noch einmal, höher anzulaufen, doch die Gastgeber kamen kaum zu Ballgewinnen. In der 53. Minute erhielt Aalen einen Elfmeter, den Reece Hannam sicher zum 2:0 verwandelte. Dieser Treffer gab der Partie eine klare Richtung. Türkspor blieb zwar bemüht, fand gegen die strukturierte Aalener Defensive aber nur selten Durchbrüche.

Die Entscheidung fällt deutlich

In der Schlussphase nutzte Aalen die größer werdenden Räume konsequent. Zunächst scheiterte Niklas Antlitz noch mit einem Abschluss an der Latte, dann erhöhte Vico Meien in der 76. Minute auf 3:0. Nur zwei Minuten später folgte der vierte Treffer: Nach einem weiteren sauber ausgespielten Angriff traf Sasa Maksimovic zum 4:0. Der Doppelschlag binnen kurzer Zeit machte aus einer kontrollierten Auswärtsleistung einen klaren Aufstiegssieg.

Mehr als nur drei Punkte

Mit dem Erfolg steht der VfR nun bei 77 Punkten und 76:19 Toren. Der Vorsprung auf den VfR Mannheim ist damit so groß, dass an der Meisterschaft nichts mehr zu rütteln ist. Für Aalen ist dieser Tag deshalb weit mehr als ein weiterer Sieg. Er markiert das Ende eines konsequenten Wiederaufstiegswegs, der nach dem Abstieg 2024 begonnen hatte. Dass die Mannschaft den Aufstieg frühzeitig und mit einem deutlichen Auswärtssieg sicherte, passt zum Bild dieser Saison: Der VfR war das stabilste und vollständigste Team der Liga.