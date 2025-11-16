VfR Aalen krönt perfekte Hinrunde mit 3:1-Erfolg in Backnang

Am heutigen Sonntag gewann der VfR Aalen in der Oberliga Baden-Württemberg sein letztes Hinrundenspiel bei der TSG Backnang mit 3:1. Damit krönte die Mannschaft von Trainer Beniamino Molinari eine herausragende erste Saisonhälfte und geht ungeschlagen als Tabellenführer in die Rückrunde.

Mit 14 Siegen und drei Unentschieden aus 17 Spielen steht der VfR Aalen an der Spitze der Oberliga. Das Torverhältnis von 40:9 unterstreicht die Überlegenheit des Teams in allen Mannschaftsteilen. Der Sieg in Backnang war ein weiterer Beleg für die Konstanz und mentale Stärke der Aalener, die auch nach Rückständen immer wieder zurückkommen.

Rückstand als Weckruf

Die Partie begann für den VfR Aalen mit einem Rückschlag. Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Flavio Santoro in der 34. Minute den fälligen Elfmeter zur 1:0-Führung für die Gastgeber. Doch der Spitzenreiter zeigte sofort Reaktion und ließ sich vom Rückstand nicht aus der Ruhe bringen.

Vico Meien leitet die Wende ein

Nach dem Seitenwechsel übernahm der VfR die Kontrolle. In der 51. Minute traf Vico Meien zum 1:1 und leitete damit die Wende ein. Nur drei Minuten später sorgte Niklas Antlitz mit dem Treffer zum 2:1 für die Führung.

Späte Entscheidung durch Steffen Kienle

In der Nachspielzeit machte Steffen Kienle alles klar zum 3:1-Endstand. Damit belohnte sich der VfR Aalen für eine konzentrierte und reife Leistung.

Ein perfekter Abschluss der Hinrunde

Der 3:1-Auswärtssieg war der krönende Abschluss einer Hinrunde, in der der VfR Aalen nahezu fehlerfrei agierte. Mit 45 Punkten aus 17 Spielen liegt das Team vier Punkte vor dem VfR Mannheim (41 Punkte, 44:10 Tore). Damit hat sich Aalen nicht nur eine komfortable Ausgangsposition geschaffen, sondern auch ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz gesendet.

Ausblick auf das nächste Spiel

Zum Start der Rückrunde reist der VfR Aalen am Samstag, 22. November, um 14 Uhr zum FC Denzlingen. Gegen den Tabellenletzten will die Molinari-Elf ihre Erfolgsserie fortsetzen und den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Die Formkurve, die Spielfreude und die mannschaftliche Geschlossenheit sprechen klar für den Tabellenführer.