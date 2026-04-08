VfR Aalen kommt zwei Mal zurück und siegt in Nöttingen

Im Nachholspiel der Oberliga Baden-Württemberg hat der VfR Aalen seine starke Position an der Spitze weiter ausgebaut. Beim FC Nöttingen setzte sich der Tabellenführer in einer intensiven und bis in die Schlussphase offenen Partie mit 3:2 durch. Für Aalen ist dieser Auswärtssieg ein weiterer mächtiger Schritt im Aufstiegsrennen, für Nöttingen dagegen eine bittere Niederlage in einem Spiel, das lange auf Messers Schneide stand.
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Der Abend begann aus Sicht des Spitzenreiters kontrolliert und zielstrebig. Sasa Maksimovic brachte den VfR Aalen in der 28. Minute mit 1:0 in Führung und setzte damit den ersten markanten Stich in einer Partie, die früh ihre Spannung entwickelte. Aalen untermauerte damit, warum die Mannschaft mit nun 61 Punkten und einem Torverhältnis von 61:17 das Maß der Dinge in dieser Liga ist.
Doch der FC Nöttingen stemmte sich mit aller Kraft gegen die Niederlage und fand noch vor der Pause die passende Antwort. Salvatore Catanzano traf in der 45. Minute zum 1:1 und ließ die Gastgeber wieder hoffen. Für den Tabellenvierten, der mit 45 Punkten in dieses Nachholspiel gegangen war, war dieses Tor ein wichtiges Signal: Nöttingen war nicht bereit, sich dem Tabellenführer zu beugen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel voller Wucht und Bewegung. In der 52. Minute brachte Jascha Döringer den VfR Aalen erneut in Führung. Wieder lag der Spitzenreiter vorne, wieder musste Nöttingen einem Rückstand hinterherlaufen. Doch auch diesmal zeigte der Gastgeber Moral. David Zenner glich in der 61. Minute zum 2:2 aus und hielt die Partie damit vollkommen offen.
So entwickelte sich ein Nachholspiel, das seinem Charakter als Nachholpartie im Saisonendspurt völlig gerecht wurde: hohe Intensität, enorme Bedeutung, keine Mannschaft wich zurück. Erst in der 83. Minute fiel die Entscheidung. Dean Melo erzielte das 3:2 für den VfR Aalen und sorgte damit für den späten, aber entscheidenden Treffer eines Tabellenführers, der in diesen Wochen mit großer Entschlossenheit auftritt.
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