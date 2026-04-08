VfR Aalen kommt zwei Mal zurück und siegt in Nöttingen

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Der Abend begann aus Sicht des Spitzenreiters kontrolliert und zielstrebig. Sasa Maksimovic brachte den VfR Aalen in der 28. Minute mit 1:0 in Führung und setzte damit den ersten markanten Stich in einer Partie, die früh ihre Spannung entwickelte. Aalen untermauerte damit, warum die Mannschaft mit nun 61 Punkten und einem Torverhältnis von 61:17 das Maß der Dinge in dieser Liga ist.

Doch der FC Nöttingen stemmte sich mit aller Kraft gegen die Niederlage und fand noch vor der Pause die passende Antwort. Salvatore Catanzano traf in der 45. Minute zum 1:1 und ließ die Gastgeber wieder hoffen. Für den Tabellenvierten, der mit 45 Punkten in dieses Nachholspiel gegangen war, war dieses Tor ein wichtiges Signal: Nöttingen war nicht bereit, sich dem Tabellenführer zu beugen.