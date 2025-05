VfR Aalen: "Knapper, aber verdienter Sieg"

Früher Führungstreffer sorgt nicht für Sicherheit

Aalen erwischte den besseren Start: Bereits in der 9. Minute brachte Benjamin Kindsvater die Schwarz-Weißen in Führung. Das frühe 1:0 resultierte aus einem mutigen Angriffspressing, wie es Kosturkov bereits in der Vorwoche gegen Fellbach gefordert hatte. Doch anstatt Sicherheit zu gewinnen, verfiel Aalen nach dem Führungstor in einen unruhigen Spielrhythmus. Der Trainer kritisierte: „Was mir nicht gefallen ist: zu viel Klein-Klein.“

Defensivfehler bringt den Gegner zurück

Nach der Pause kam Zuzenhausen besser ins Spiel und nutzte eine Unachtsamkeit in der Aalener Defensive eiskalt aus. Laurence Paling erzielte in der 50. Minute das 1:1 – eine Szene, die Kosturkov so kommen sah: „Dann klingelt es zum 1:1.“ In dieser Phase zeigte der VfR zwar weiter Ballkontrolle, aber zu wenig Zielstrebigkeit. Ein weiteres Problem: „Dann spielen wir zu kurz, dann ist es logisch, dass der Gegner da ist“, kritisierte Kosturkov eine Szene vor dem Ausgleich.

Kosturkov reagiert zur Halbzeit – mit Erfolg

Mit Mussa Fofanah frische Geschwindigkeit in die Offensive – eine Entscheidung mit Wirkung. „Es hat sich ausgezahlt“, bilanzierte der Trainer. Die zweite Halbzeit gehörte nun wieder dem VfR Aalen, das die Gäste in der eigenen Hälfte beschäftigte.

Fofanah belohnt überlegene Phase

Der entscheidende Treffer fiel in der 77. Minute. Mussa Fofanah, erst in der 64. Minute eingewechselt, traf zum 2:1 und belohnte die überlegene Spielweise der Hausherren. „Die Mannschaft hat gute Moral gezeigt, da haben wir wieder gut kombiniert“, lobte Kosturkov. Der VfR hatte bereits zuvor mehrere klare Chancen vergeben. „Wir können aber früher das Spiel entscheiden.“

Dominanz ohne frühzeitige Entscheidung

Trotz der optischen Überlegenheit und zahlreicher Chancen dauerte es lange, bis die Partie entschieden war. Kosturkov wies darauf hin, dass man sich in dieser Spielphase um den Lohn hätte bringen können: „Solche Spiele kann man auch noch aus der Hand geben.“ Umso erleichterter war der Trainer, dass es diesmal reichte: „Der Sieg war auf jeden Fall verdient.“

Fünfter Platz gefestigt – Blick nach vorne

Mit dem Sieg gegen Zuzenhausen verteidigt der VfR Aalen den fünften Tabellenplatz. 54 Punkte nach 32 Spielen bedeuten einen soliden Vorsprung. Der letzte Saisonauswärtstrip führt die Aalener am 33. Spieltag zu Calcio Leinfelden-Echterdingen, das bereits als Absteiger feststeht. Anstoß ist am Samstag, 24. Mai, um 15:30 Uhr.