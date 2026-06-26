VfR Aalen jubelt im Legendenspiel gegen den VfB Stuttgart

– Foto: Jani Pless

Der VfR Aalen richtet vom 26. bis 28. Juni 2026 ein Festwochenende aus, dessen Auftakt ein besonderes Legendenspiel bildet. Am Freitag trafen in der Centus Arena die Legenden des VfR Aalen und des VfB Stuttgart aufeinander. Zwei schwäbische Traditionsklubs verbinden dabei Fußballgeschichte, Emotionen und ein Rahmenprogramm für Fans aller Generationen.

Zum Start des VfR-Festwochenendes kehrten am Freitag zahlreiche frühere Spieler zurück auf den Platz. Rund um die Partie war auch für Familien ein Programm geboten.

Bereits früh im Spiel gelang den Gastgebern die Führung, die Marco Grüttner zum 1:1 ausglich. Nach der erneuten Aalener Führung, gelang Hansi Müller der Ausgleich per Elfmeter. Nach dem Seitenwechsel legte der VfR zwei schnelle Tore zum 4:2 nach. Der prompte Anschluss gelang Cacao, doch am Ende jubelte dennoch das Team von der Ostalb mit 6:3.