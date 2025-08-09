VfR Aalen: "Jeder einzelne hat seinen Anteil am Sieg"

Trainer Beniamino Molinari lobte nach dem Spiel ausdrücklich den Einsatz seines Teams: „Die Jungs haben sich diesen Sieg in der Trainingswoche hart erarbeitet. Es freut mich für das komplette Team, dass sie sich heute belohnt haben. Jeder einzelne hat seinen Anteil an dem Sieg heute.“

Ausgeglichene erste Halbzeit ohne Tore

In den ersten 45 Minuten entwickelte sich ein intensives, aber taktisch geprägtes Duell. Beide Mannschaften standen defensiv kompakt und versuchten, über Ballbesitz zum Erfolg zu kommen. Ravensburg nutzte den Heimvorteil, um immer wieder Nadelstiche zu setzen, während Aalen geduldig auf seine Chancen lauerte. Trotz engagierter Offensivbemühungen blieb es zur Pause torlos – auch weil beide Abwehrreihen konzentriert arbeiteten und klare Möglichkeiten unterbanden.

Campagna bricht den Bann

Nach dem Seitenwechsel legte Aalen einen Gang zu und drängte die Gastgeber tiefer in deren Hälfte. In der 56. Minute fiel die Führung: Luigi Campagna nutzte eine sich bietende Gelegenheit und brachte sein Team mit 1:0 in Front. Der Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb – Aalen spielte nun mit mehr Selbstvertrauen, suchte konsequent den Weg nach vorne und erhöhte den Druck auf die Ravensburger Defensive.

Doppelschlag sorgt für Vorentscheidung

Nur vier Minuten später legte Dean Melo nach. In der 60. Minute traf er zum 2:0. Dieser Doppelschlag innerhalb kürzester Zeit entschied die Partie weitgehend, da Ravensburg keine wirklichen Mittel fand, um Aalen ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Die Gäste agierten nun abgeklärt.

Melo macht den Deckel drauf

In der Nachspielzeit setzte Dean Melo den Schlusspunkt. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er in der 90.+5 Minute den 3:0-Endstand her. Die Mannschaft hatte sich den deutlichen Auswärtssieg mit einer geschlossenen Leistung verdient.

Lob und klare Ansagen vom Trainer

Trotz der überzeugenden Vorstellung blieb Molinari in seiner Analyse kritisch: „Über weite Strecken war es ein sehr gutes Spiel. Wir haben aber auch Dinge gesehen, die wir ganz dringend verbessern müssen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns.“ Gleichzeitig zeigte er sich zuversichtlich, dass seine Mannschaft weiter Fortschritte machen wird: „Ich bin optimistisch, da die Jungs mit viel Neugier, Intensität und Emotionalität trainieren.“

Blick auf die nächste Aufgabe

Lange Zeit zum Ausruhen bleibt nicht, denn bereits am Mittwoch, 13. August, steht die 3. Runde im WFV-Pokal auf dem Programm. Um 19 Uhr empfängt der VfR Aalen den Regionalligisten Stuttgarter Kickers. Dort will das Team den Schwung aus der Liga mitnehmen und den Favoriten ärgern. Die Partie bietet zudem eine gute Gelegenheit, weitere Fortschritte zu machen und die angesprochenen Verbesserungen in die Tat umzusetzen.