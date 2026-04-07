VfR Aalen in Nöttingen: Nachholspiel mit Gewicht im Titelrennen

Günstige Ausgangslage Der VfR führt die Tabelle mit 58 Punkten aus 24 Spielen an und hat vier Zähler Vorsprung auf den VfR Mannheim. Dieses Nachholspiel gibt Aalen die Möglichkeit, den Abstand weiter zu vergrößern und die eigene Ausgangslage vor den letzten Wochen der Saison deutlich zu verbessern. Nöttingen steht mit 45 Punkten auf Rang vier und zählt damit zwar nicht mehr zum engsten Verfolgerkreis, aber weiterhin zu den stärkeren Mannschaften der Liga. Für Aalen ist die Aufgabe deshalb alles andere als eine reine Pflichtstation.

Beide Teams mit Sieg im Rücken

Aalen kommt mit einem verdienten 2:0 gegen den FSV Hollenbach in dieses Nachholspiel. Jascha Döringer brachte den VfR früh in Führung, Sasa Maksimovic legte in der zweiten Halbzeit nach. Nöttingen gewann seinerseits mit 2:1 gegen den FC 08 Villingen. Khery Hamka und Salvatore Catanzano sorgten dort schon vor der Pause für den entscheidenden Vorsprung, ehe Villingen nur noch verkürzen konnte. Beide Mannschaften gehen also mit einem Erfolgserlebnis in diese Begegnung.

Nöttingen als ernsthafte Prüfung

Für den VfR spricht die tabellarische Klarheit, für Nöttingen die eigene Offensivkraft. Mit 64 erzielten Toren hat der Gastgeber eine auffällige Angriffsproduktion vorzuweisen und zuletzt erneut gezeigt, dass er Spiele früh in die eigene Richtung lenken kann. Genau darin liegt für Aalen die zentrale Aufgabe: Nöttingen nicht in einen frühen Rhythmus kommen zu lassen. Der Tabellenführer wird deshalb auf seine defensive Stabilität angewiesen sein, die ihn bislang durch die Saison getragen hat.