VfR Aalen: "Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen"

Ordentliche erste Hälfte mit dicken Möglichkeiten

Von Beginn an war Aalen die spielbestimmende Mannschaft. Besonders in der ersten Halbzeit erarbeitete sich der VfR gleich mehrere klare Möglichkeiten. „Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt, viele Ballgewinne gehabt, leider zwei Großchancen vor der Halbzeit nicht genutzt“, ärgerte sich Molinari.

Powerplay nach dem Seitenwechsel

Nach dem Seitenwechsel verstärkte Aalen den Druck noch einmal. Die eingewechselten Stefan Wächter und Niklas Antlitz brachten frische Impulse in der Offensive, später kamen auch Jason Prodanovic und Michael Schaupp ins Spiel. Molinari sah sein Team in dieser Phase klar am Drücker: „In der zweiten Halbzeit hatten wir über die gesamte Zeit viel Dominanz. Phasenweise war es ein richtiges Powerplay.“

Torhüter Burkhardt wird zum Albtraum

Doch so sehr die Aalener auch anrannten, der Ball wollte nicht über die Linie. Immer wieder stand Sven Burkhardt im Bissinger Tor im Mittelpunkt, parierte mehrere Hochkaräter und sicherte den Gastgebern einen glücklichen Punkt. „Sven Burkhardt hat heute im Bissinger Tor überragend gehalten“, zollte Molinari dem Schlussmann Respekt. Die Spieler des VfR versuchten es bis zur letzten Minute, blieben aber ohne zählbaren Erfolg.

Defensive Stabilität als positives Signal

Trotz des torlosen Remis gab es auch Positives aus Aalener Sicht. Die Defensive blieb erneut ohne Gegentor, das Team steht damit nach vier Spieltagen bei nur einem Gegentreffer. Torhüter Maximilian Otto verlebte einen weitgehend ruhigen Nachmittag, weil seine Vorderleute konsequent arbeiteten und kaum gefährliche Abschlüsse zuließen.

Einsatz und Wille stimmten

Nach dem Abpfiff überwog bei Trainer Molinari trotz des verpassten Sieges die Anerkennung für die Leistung seiner Mannschaft. „Wir sind bis zum Ende angerannt. Ich kann den Jungs vom Einsatz und Willen keinen Vorwurf machen“, sagte der Coach. Dass der Ball an diesem Tag einfach nicht ins Tor wollte, sei zwar ärgerlich, aber kein Grund zur Enttäuschung.

Tabellenbild: Aalen bleibt vorne dran

In der Tabelle belegt der VfR Aalen nach dem Unentschieden nun den dritten Platz. Mit zehn Punkten aus vier Spielen liegt das Team punktgleich mit dem Zweitplatzierten VfR Mannheim und zwei Zähler hinter Spitzenreiter TSV Essingen.

Fokus auf das Derby gegen Normannia Gmünd

Viel Zeit, um zu hadern, bleibt nicht. Bereits am kommenden Freitag empfängt der VfR Aalen den 1. FC Normannia Gmünd. Das Derby gegen den Oberliga-Rivalen verspricht nicht nur Brisanz, sondern auch sportliche Bedeutung. Mit einem Sieg könnte Aalen den Druck auf Tabellenführer Essingen erhöhen.