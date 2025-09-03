VfR Aalen: "Hut ab vor meiner Mannschaft"







Starker Beginn nach anfänglichem Abtasten

1600 Zuschauer in Göppingen erlebten ein intensives Spitzenspiel der Oberliga Baden-Württemberg, in dem der VfR Aalen mit Mut und spielerischer Qualität auftrat. Trainer Beniamino Molinari war nach dem Abpfiff voll des Lobes: „Hut ab vor meiner Mannschaft. Es war ein hochklassiges Spiel zweier guter Mannschaften.“ Die Aalener brauchten etwa zehn Minuten, um in die Partie zu finden, dann aber übernahmen sie zunehmend die Kontrolle. „Wir haben 10 Minuten gebraucht, um die richtigen Räume zu erkennen, haben es dann aber in der 1. Halbzeit schon sehr gut gemacht“, so Molinari.

Ballsicherheit und frühes Anlaufen als Schlüssel

Die Grundlage für den starken Auftritt legte eine beeindruckende Ballsicherheit und ein konsequentes Pressing. „Wir sind vorne sehr aktiv angelaufen und haben Göppingen zu sehr vielen langen Bällen gezwungen“, erklärte Molinari. So gelang es, den Gegner früh zu Fehlern zu zwingen und selbst gefährliche Umschaltaktionen zu kreieren.

Kindsvater bringt Aalen in Führung

In der 28. Minute fiel die Führung für den VfR: Benjamin Kindsvater verwandelte eine gelungene Offensivaktion zur 1:0-Führung. Der Jubel im Aalener Lager war groß. Doch Molinari wusste, dass in dieser Phase noch mehr möglich gewesen wäre: „Nach einem tollen Tor haben wir es versäumt, die Umschaltmomente in der 1. Halbzeit sauber zu Ende zu spielen.“

Kaltes Gegentor nach der Pause

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff dann der Rückschlag: Adrian Freiwald traf in der 48. Minute für Göppingen zum 1:1. „Mit der ersten Aktion in der 2. Halbzeit haben wir die Riesenchance zum 2:0. Im Gegenzug gleicht Göppingen aus“, haderte Molinari. In dieser Phase zeigte sich die individuelle Qualität des Gegners, der als Topfavorit auf die Meisterschaft gilt.

Aalen drängt auf den Sieg

Nach dem Ausgleich schüttelte sich der VfR kurz – und übernahm dann wieder das Kommando. Molinari: „Mit der Zeit haben wir es aber wieder komplett in unsere Richtung bekommen.“ Aalen erspielte sich zahlreiche Chancen: Zwei Mal rettete das Aluminium für Göppingen, zwei weitere Male klärten die Gastgeber auf der Linie. Hinzu kamen mehrere Eins-gegen-eins-Duelle, in denen Torhüter Matthias Layer stark reagierte. „Schade, dass wir uns da nicht belohnt haben“, resümierte der Trainer.

Hitzige Schlussphase mit Platzverweis

Die letzten Minuten waren von Spannung und Emotionen geprägt. In der 88. Minute sah Göppingens Oguzhan Kececi die Rote Karte. Mit einem Mann mehr drückte Aalen noch einmal auf den Siegtreffer, doch das erlösende Tor wollte nicht mehr fallen. Am Ende blieb es beim 1:1.

Lob und klare Ansage vom Trainer

Trotz des verpassten Auswärtssiegs überwog bei Molinari der Stolz: „So ein Auswärtsspiel beim absoluten Meisterfavoriten hinzulegen, ist stark.“ Gleichzeitig betonte er, dass die Arbeit weitergehen müsse: „Wir nehmen den Punkt mit und arbeiten weiter intensiv.“ Für den Trainer ist klar: Die Mannschaft ist auf dem richtigen Weg, darf sich aber nicht auf ihren bisherigen Leistungen ausruhen.

Blick auf das nächste Spitzenspiel

Schon am kommenden Samstag wartet der nächste Härtetest: Das Auswärtsspiel beim Tabellenführer TSV Essingen. Anstoß ist um 14:30 Uhr. Für Aalen die Gelegenheit, im direkten Duell um die Spitze ein weiteres Ausrufezeichen zu setzen.