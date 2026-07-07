VfR Aalen holt Verteidiger vom Regionalliga-Meister Der Regionalliga-Aufsteiger verpflichtet David Grözinger vom 1. FC Lokomotive Leipzig, der bereits das Trikot des SSV Ulm und VfB Stuttgart trug. von red/pm · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser

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Der VfR Aalen, Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, verstärkt seine Defensive mit David Grözinger. Der 27-jährige Linksverteidiger wechselt vom 1. FC Lokomotive Leipzig auf die Ostalb und bringt reichlich Regionalliga-Erfahrung sowie eine Vergangenheit im baden-württembergischen Fußball mit in den neuen Aalener Kader für die Saison.

Grözinger kommt mit der Bilanz von 224 Spielen, vier Toren und 18 Vorlagen nach Aalen. In der vergangenen Saison absolvierte er für Lok Leipzig 32 Partien in der Regionalliga Nordost und bereitete vier Treffer vor. Zuvor war er beim BFC Dynamo ebenfalls Stammkraft in der Regionalliga Nordost und kam dort auf 29 Einsätze, ein Tor und zwei Assists. Weitere Stationen führten den gebürtigen Baden-Württemberger zum TSV Steinbach Haiger, zum SSV Ulm 1846, zum 1. FC Schweinfurt 05 und in den Nachwuchs sowie die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Für Schweinfurt sammelte er in der Regionalliga Bayern 32 Einsätze, ein Tor und acht Vorlagen. Beim VfB Stuttgart II spielte er in der Regionalliga Südwest und in der Oberliga Baden-Württemberg, im Nachwuchsbereich lief er unter anderem in der U19- und U17-Bundesliga auf.