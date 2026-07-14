VfR Aalen holt technischen Leiter vom Ligakonkurrenten

– Foto: Alexander Hornauer

Der VfR Aalen, Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, erweitert seine sportliche Struktur mit Hakan Atik. Der frühere Spieler, Trainer und Sportdirektor übernimmt die technische Leitung. Er kommt vom VfR Mannheim und soll als Bindeglied zwischen sportlicher Leitung und Sportvorstand die Entwicklung des Bereichs unterstützen mitgestalten.

Atik bringt für seine neue Aufgabe breite Erfahrung aus unterschiedlichen Rollen mit. Beim VfR Mannheim war er zuletzt als Sportdirektor in der Oberliga Baden-Württemberg tätig. Zuvor arbeitete er dort mehrfach als Trainer und sportlicher Leiter, unter anderem in der Verbandsliga und Oberliga. In seiner Trainerbilanz stehen 181 Spiele, 90 Siege, 30 Unentschieden und 61 Niederlagen. Auch beim FC Arminia Ludwigshafen sammelte er Oberliga-Erfahrung an der Seitenlinie.

Als Spieler kommt Atik auf eine erfasste Bilanz von 142 Spielen und 43 Toren. Seine Laufbahn führte ihn unter anderem zum SV Waldhof Mannheim, zum SV Sandhausen, zur SG Sonnenhof Großaspach, zum VfR Mannheim und zum VfR Heilbronn. Für den SV Waldhof stand er in der 2. Bundesliga auf dem Platz, zudem sammelte er zahlreiche Einsätze in der Oberliga Baden-Württemberg. Besonders torreich war seine Zeit beim SV Sandhausen, für den er 2004/05 in 31 Oberliga-Spielen 19 Tore erzielte.