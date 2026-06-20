VfR Aalen holt einen ehemaligen Drittliga-Verteidiger

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Der Oberliga-Meister rüstet weiter auf: Mit Tom Barth verpflichtet der VfR Aalen den nächsten Baustein für das Abenteuer Regionalliga Südwest. Nach dem souveränen Titelgewinn in der Oberliga Baden-Württemberg und der Rückkehr in die Viertklassigkeit setzen die Ostälbler ihren eingeschlagenen Weg fort – jung, entwicklungsfähig und gleichzeitig mit Erfahrung auf hohem Niveau. Der 21-jährige Defensivspieler kommt von der U23 von Fortuna Düsseldorf II und soll die Defensive des Aufsteigers verstärken.

Barth bringt trotz seines jungen Alters bereits einen bemerkenswerten Ausbildungsweg mit. Nach seinen Anfängen beim FSV Waiblingen wechselte er früh in den Nachwuchs des VfB Stuttgart II und durchlief dort mehrere Leistungsmannschaften. Im Trikot des VfB sammelte er nicht nur zahlreiche Einsätze in der U19-Bundesliga, sondern schaffte auch den Sprung in den Profibereich und kam bereits in der 3. Liga zum Einsatz. Im Winter folgte der Wechsel nach Düsseldorf, wo er sich in der Regionalliga West weitere Spielpraxis auf hohem Niveau erarbeitete.

Sportlich passt das Profil exakt zu dem, was Aalen für die kommende Saison sucht. Barth ist auf der rechten Defensivseite zuhause, bringt Tempo, Dynamik und Offensivdrang mit und gilt gleichzeitig als entwicklungsfähiger Spieler mit hoher taktischer Ausbildung. In Düsseldorf kam er in zwei Regionalliga-Halbjahren auf regelmäßige Einsätze und konnte sich dort an das Niveau des Viertliga-Fußballs gewöhnen – ein Faktor, der für den Aufsteiger besonders wertvoll sein dürfte.