VfR Aalen holt ehemaligen Drittliga-Stürmer zurück

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Der VfR Aalen, Meister der Oberliga Baden-Württemberg und Aufsteiger in die Regionalliga Südwest, begrüßt Sean Seitz zurück im Rohrwang. Der 24-jährige Stürmer kommt von Eintracht Trier und kennt den Verein bereits aus zwei früheren Regionalliga-Spielzeiten. Für Trainer Beniamino Molinari ist Seitz der nächste Baustein im Angriff.

Seitz war bereits zwischen 2021 und 2023 für den VfR Aalen aktiv und sammelte dort wertvolle Erfahrung in der Regionalliga Südwest. In der Saison 2021/22 kam der Angreifer auf 22 Einsätze und erzielte drei Tore. Ein Jahr später steigerte er seine Ausbeute deutlich: In 25 Regionalliga-Partien traf er siebenmal und wurde damit zu einem wichtigen Offensivspieler der Aalener Mannschaft. Nun kehrt er nach Stationen in der 3. Liga und bei Eintracht Trier zurück.

Nach seiner ersten Zeit im Rohrwang wechselte Seitz zu Erzgebirge Aue. Dort absolvierte er zwei Spielzeiten in der 3. Liga und kam regelmäßig zum Einsatz. In der Saison 2023/24 bestritt er 32 Partien, erzielte fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. In der Spielzeit 2024/25 folgten 29 Drittliga-Einsätze und zwei Tore. Zuletzt lief Seitz für Eintracht Trier in der Regionalliga Südwest auf, wo er fünf Spiele absolvierte.