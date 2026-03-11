VfR Aalen hat noch eine Rechnung offen: Göppingen zu Gast

Klare Ausgangslage Mit 51 Punkten aus 20 Spielen steht der VfR Aalen an der Spitze, drei Zähler vor dem VfR Mannheim, der allerdings bereits 21 Partien absolviert hat. Das Torverhältnis von 50:10 unterstreicht die Stabilität des Tabellenführers. Göppingen reist mit 26 Punkten aus 22 Spielen als Tabellenelfter an. Für Aalen ist die Konstellation eindeutig: Der Favorit spielt zuhause gegen eine Mannschaft, die derzeit eher den Blick nach unten richten muss.

Formkurve nach der Winterpause

Der VfR ist stark in die zweite Saisonhälfte gestartet. Dem 6:0 gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen folgte ein 4:0 beim 1. FC Normannia Gmünd. Zehn Tore in zwei Spielen, kein Gegentor – die Bilanz ist makellos. Göppingen unterlag am vergangenen Spieltag zuhause dem TSV Essingen mit 0:1 und reist damit nach einer Niederlage auf die Ostalb.

Hinspiel als Warnung

Das erste Duell der Saison endete 1:1. Benjamin Kindsvater brachte Aalen in der 28. Minute in Führung, Adrian Freiwald glich kurz nach der Pause für Göppingen aus. In der Schlussphase sah Oguzhan Kececi nach einem Foul an Benjamin Kindsvater die Rote Karte. Das Hinspiel zeigt damit, dass Aalen trotz klarer Tabellenlage auf Widerstand eingestellt sein muss.