VfR Aalen hat im Nachholspiel die Tabellenspitze im Blick

Das einzige Nachholspiel der Oberliga Baden-Württemberg vor dem Start des 20. Spieltags ist mehr als ein Termindetail: Am Samstag, 14.02.2026, um 14 Uhr empfängt FC Denzlingen den VfR Aalen – und damit prallt in der Winterpause Tabellenrealität frontal auf Rückrundenhoffnung. Oben stehen VfR Mannheim (45 Punkte aus 19 Spielen) und VfR Aalen (45 Punkte aus 18 Spielen) punktgleich, unten trägt Denzlingen als Schlusslicht die schwerste Last (18 Spiele, 10 Punkte). In einer Liga mit einem direkten Aufsteiger, einem Relegationsplatz nach oben – und vier Absteigern ist dieses Spiel ein Paukenschlag vor dem Neustart.
---
Für den FC Denzlingen (Aufsteiger) fühlt sich dieses Nachholspiel wie eine ganze Rückrunde in 90 Minuten an. Der Tabellenletzte hat zur Winterpause 10 Punkte aus 18 Spielen, das Torverhältnis 18:32 – und damit einen Abstand, der nicht mehr mit Durchhalten allein zu schließen ist. Zum jetzigen Stand vier Absteiger bedeuten: Unten ist kein Platz für lange Anläufe. Denzlingen braucht Punkte, braucht Luft, braucht endlich den Moment, der den Winter aus den Beinen schüttelt.
Doch ausgerechnet jetzt kommt VfR Aalen – und der reist mit einem Gewicht an, das man nicht wegmoderieren kann: 45 Punkte aus 18 Spielen, das Torverhältnis 40:10, Platz zwei. Punktgleich mit VfR Mannheim (45 Punkte), aber mit einem Spiel weniger – das ist die Art Konstellation, die Druck nicht mindert, sondern verdichtet. Aalen hat die Chance, sich mit einem Sieg allein an die Spitze zu setzen, bevor in der kommenden Woche die gesamte Liga mit dem 20. Spieltag wieder einsetzt. Wer in dieser Phase strauchelt, schenkt nicht nur Zähler her, sondern auch ein Stück Deutungshoheit im Aufstiegsrennen.
Das Hinspiel liefert die klare Erinnerung daran, dass Denzlingen nicht chancenlos ist, aber dass Kleinigkeiten entscheiden: Anfang August gewann der VfR Aalen zu Hause mit 2:1. Ein Tor Unterschied – das ist zugleich Ermutigung und Warnsignal. Für Denzlingen bedeutet es: Man war dran, man kann Aalen ärgern, man muss wieder dorthin kommen, wo Spiele kippen. Für Aalen heißt es: Ein Gegner im Tabellenkeller ist nicht automatisch ein Spaziergang, erst recht nicht nach einer Pause, wenn Rhythmus und Schärfe neu gefunden werden müssen.
