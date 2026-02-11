VfR Aalen hat im Nachholspiel die Tabellenspitze im Blick

---

Für den FC Denzlingen (Aufsteiger) fühlt sich dieses Nachholspiel wie eine ganze Rückrunde in 90 Minuten an. Der Tabellenletzte hat zur Winterpause 10 Punkte aus 18 Spielen, das Torverhältnis 18:32 – und damit einen Abstand, der nicht mehr mit Durchhalten allein zu schließen ist. Zum jetzigen Stand vier Absteiger bedeuten: Unten ist kein Platz für lange Anläufe. Denzlingen braucht Punkte, braucht Luft, braucht endlich den Moment, der den Winter aus den Beinen schüttelt.

Doch ausgerechnet jetzt kommt VfR Aalen – und der reist mit einem Gewicht an, das man nicht wegmoderieren kann: 45 Punkte aus 18 Spielen, das Torverhältnis 40:10, Platz zwei. Punktgleich mit VfR Mannheim (45 Punkte), aber mit einem Spiel weniger – das ist die Art Konstellation, die Druck nicht mindert, sondern verdichtet. Aalen hat die Chance, sich mit einem Sieg allein an die Spitze zu setzen, bevor in der kommenden Woche die gesamte Liga mit dem 20. Spieltag wieder einsetzt. Wer in dieser Phase strauchelt, schenkt nicht nur Zähler her, sondern auch ein Stück Deutungshoheit im Aufstiegsrennen.